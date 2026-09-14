Limon severler bu tarife bayılacak: Tam kıvamında limonlu cheesecake

MALZEMELER

Tabanı için:

200 g yulaflı bisküvi

80 g eritilmiş tereyağı

Cheesecake harcı için:

600 g labne peyniri

200 ml krema

150 g toz şeker

3 adet yumurta

1 yemek kaşığı un veya nişasta

1 limonun rendelenmiş kabuğu

2 yemek kaşığı limon suyu

1 paket vanilin

Limon sosu için:

1 limonun suyu

1 limonun rendelenmiş kabuğu

3 yemek kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı nişasta

100 ml su

YAPILIŞI

Bisküvileri rondodan geçirip eritilmiş tereyağıyla karıştırın. Karışımı 22–24 cm'lik kelepçeli kalıbın tabanına bastırarak yerleştirin ve buzdolabında 15 dakika bekletin.

Labne peyniri ve şekeri pürüzsüz bir kıvam alana kadar, fazla çırpmadan karıştırın.

Kremayı, yumurtaları, unu veya nişastayı, limon kabuğunu, limon suyunu ve vanilini ekleyip kısa süre karıştırın.

Hazırladığınız harcı bisküvi tabanının üzerine dökün.

Önceden ısıtılmış 160°C fırında yaklaşık 50–60 dakika pişirin. Cheesecake'in ortasının hafif sallanıyor olması yeterlidir.

Fırını kapatın ve cheesecake'i kapağı aralık şekilde yaklaşık 1 saat fırında dinlendirin. Ardından buzdolabına alıp en az 5–6 saat, tercihen bir gece bekletin.

Limon sosu için tüm malzemeleri küçük bir tencereye alın. Karıştırarak kıvam alana kadar pişirin. Sos tamamen soğuduktan sonra cheesecake'in üzerine dökün.

Cheesecake'inizi dilimleyerek servis edin. Afiyet olsun!