Limonlu sorbe tarifi

Bir adet limonun rendelenmiş kabuğu Bir su bardağı toz şeker 6 adet limon Bir su bardağı taze sıkılmış limon suyu iki su bardağı su

YAPILIŞI

İlk olarak su ve şekeri 10 dakika kaynatın ve soğumaya bırakın.

Şerbet soğuduktan sonra içine limon kabuklarını ve limon suyunu ilave edin. Bu karışımı bir kaba aktarın ve bir gece derin dondurucuda bekletin.

Limon sorbenin sunumu için limonları ortadan ikiye kesip iç kısımlarını dikkatlice boşaltın. Limonların alt tarafını düz durabilmeleri için hafifçe kesin ve limon kaseleriniz hazır.

Ertesi sabah buzluktan çıkardığınız karışımı kaşık yardımıyla hafif bir şekilde karıştırın. Limon kaselerinin içine paylaştırın. Taze nane ile süsleyerek servis yapabilirsiniz.