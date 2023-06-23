Limonlu sorbe tarifi

Sıcak yaz günlerinde sağlıkla ve lezzetli bir dondurma tarifimiz var! Yapılışı son derece kolay oldukça keyifli bir tatlı. Dilerseniz içine farklı meyveler de ilave ederek lezzetli artırabilirsiniz. Limonlu sorbeyi deneyen herkese afiyet olsun...

Giriş Tarihi: 23.06.2023 10:26 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023 10:26
  • 6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 10 dakika Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 180 kcal

MALZEMELER

Bir adet limonun rendelenmiş kabuğu
Bir su bardağı toz şeker
6 adet limon
Bir su bardağı taze sıkılmış limon suyu
iki su bardağı su

AŞÇININ NOTU

Şeker yerine hurma suyu ilave ederek tatlıyı diyet tatlı haline getirebilirsiniz.

YAPILIŞI

İlk olarak su ve şekeri 10 dakika kaynatın ve soğumaya bırakın.
Şerbet soğuduktan sonra içine limon kabuklarını ve limon suyunu ilave edin. Bu karışımı bir kaba aktarın ve bir gece derin dondurucuda bekletin.
Limon sorbenin sunumu için limonları ortadan ikiye kesip iç kısımlarını dikkatlice boşaltın. Limonların alt tarafını düz durabilmeleri için hafifçe kesin ve limon kaseleriniz hazır.
Ertesi sabah buzluktan çıkardığınız karışımı kaşık yardımıyla hafif bir şekilde karıştırın. Limon kaselerinin içine paylaştırın. Taze nane ile süsleyerek servis yapabilirsiniz.

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