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Lor tatlısı tarifi: Yiyen bir tabak daha istiyor
Tatlı sevenler için en ideal seçeneklerden biri olan lor tatlısı, hem kolay yapımı hem de kendine özgü lezzetiyle sofraların da vazgeçilmezi. İşte tam kıvamında o tarif..
Giriş Tarihi: 04.02.2024
10:07
Güncelleme Tarihi: 04.02.2024
10:07
4 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam Yemeği
Şeker Bayramı
Yemek Daveti
Pişirme:
30 dakika
Hazırlama
30 dakika
Porsiyon :
250 kcal
MALZEMELER
Malzemeler:
Hamur İçin:
500 gram lor peyniri
1 su bardağı irmik
1 su bardağı toz şeker
2 adet yumurta
Yarım su bardağı sıvı yağ
1 paket vanilin (isteğe bağlı)
Şerbet İçin:
3 su bardağı su
3 su bardağı toz şeker
Yarım limon suyu
Üzeri İçin:
İsteğe bağlı olarak dövülmüş ceviz, hindistancevizi veya Antep fıstığı
YAPILIŞI
İlk olarak şerbeti hazırlayın. Şeker ve suyu karıştırarak kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra limon suyunu ekleyin ve 10-15 dakika kadar kaynatmaya devam edin. Ardından ocaktan alıp soğumaya bırakın.
Hamur için, bir kaba lor peynirini alın. Üzerine irmiği, toz şekeri, yumurtaları, sıvı yağı ve isteğe bağlı olarak vanilini ekleyin.
Tüm malzemeleri güzelce karıştırın. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.
Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, avuç içinde yuvarlayarak şekil verin. İsterseniz üzerine ceviz veya hindistancevizi serpiştirebilirsiniz.
Şekil verdiğiniz hamurları yağlı kağıt serili tepsiye aralıklı bir şekilde dizin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Piştikten sonra sıcak hamurları soğuyan şerbete atın. Hamurlar şerbeti çekene kadar bekletin.
Tatlılar şerbeti çektikten sonra servis tabağına alın. Üzerine isteğe bağlı olarak ceviz veya hindistancevizi serpiştirerek servis yapabilirsiniz.
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