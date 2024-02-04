Lor tatlısı tarifi: Yiyen bir tabak daha istiyor

Tatlı sevenler için en ideal seçeneklerden biri olan lor tatlısı, hem kolay yapımı hem de kendine özgü lezzetiyle sofraların da vazgeçilmezi. İşte tam kıvamında o tarif..

Giriş Tarihi: 04.02.2024 10:07 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024 10:07
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği Şeker Bayramı Yemek Daveti
  • Pişirme: 30 dakika Hazırlama 30 dakika
  • Porsiyon : 250 kcal

MALZEMELER

Malzemeler:

Hamur İçin:

  • 500 gram lor peyniri
  • 1 su bardağı irmik
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 2 adet yumurta
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • 1 paket vanilin (isteğe bağlı)

Şerbet İçin:

  • 3 su bardağı su
  • 3 su bardağı toz şeker
  • Yarım limon suyu

Üzeri İçin:

  • İsteğe bağlı olarak dövülmüş ceviz, hindistancevizi veya Antep fıstığı

YAPILIŞI

  • İlk olarak şerbeti hazırlayın. Şeker ve suyu karıştırarak kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra limon suyunu ekleyin ve 10-15 dakika kadar kaynatmaya devam edin. Ardından ocaktan alıp soğumaya bırakın.
  • Hamur için, bir kaba lor peynirini alın. Üzerine irmiği, toz şekeri, yumurtaları, sıvı yağı ve isteğe bağlı olarak vanilini ekleyin.
  • Tüm malzemeleri güzelce karıştırın. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.
  • Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, avuç içinde yuvarlayarak şekil verin. İsterseniz üzerine ceviz veya hindistancevizi serpiştirebilirsiniz.
  • Şekil verdiğiniz hamurları yağlı kağıt serili tepsiye aralıklı bir şekilde dizin.
  • Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Piştikten sonra sıcak hamurları soğuyan şerbete atın. Hamurlar şerbeti çekene kadar bekletin.
  • Tatlılar şerbeti çektikten sonra servis tabağına alın. Üzerine isteğe bağlı olarak ceviz veya hindistancevizi serpiştirerek servis yapabilirsiniz.

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