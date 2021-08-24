Magnolia Tarifi - Muzlu, Çilekli, Kolay Magnolia Tarifi, Nasıl Yapılır?

Sütlü tatlılar arasında en çok sevilen seçeneklerden birisi olarak dikkat çekmektedir. Özellikle son dönemde popüler hale gelen magnolia, damaklarda eşsiz bir lezzet bırakır. En güzel, pratik, kolay muzlu ve çilekli magnolia tarifi ise ilk kez deneyecek olanlar tarafından merak edilen konulardan birisidir. Nefis yemek tarifleri konusunda magnolia nasıl yapılır sorusuna en ayrıntılı anlatımı sizler için hazırladık. Roza’dan muzlu ve çilekli gerçek orijinal magnolia tarifi, malzemeleri, yapımı ile en önemli püf noktalarına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 24.08.2021 15:42 Güncelleme Tarihi: 24.08.2021 15:45
  • 5 Kişilik
  • Yemek Daveti
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 10 dakika

MALZEMELER

  • 2 yemek kaşığı buğday nişastası
  • 1 su bardağından biraz daha az toz şeker
  • 1 litre süt
  • 2 yemek kaşığı un
  • 1 paket yulaflı bisküvi
  • 10 adet bebek bisküvisi
  • 1 adet yumurta sarısı
  • 1 kutu sıvı krema (200 ml.)
  • Mevsim meyveleri (Çilek, muz, kivi..)
  • Fındık (parçalanacak)

AŞÇININ NOTU

Magnolia yaparken tam istediğiniz kıvamda olması için dikkat edilmesi gereken bir önemli püf noktadan sizlere bahsedeceğiz. Muhallebinizi iyice karıştırmak akışkan bir karışım elde etmek için oldukça önem taşımaktadır. Oluşturduğunuz karışımı kısık ateşte ara vermeden karıştırarak pişirmenizi öneririz.

YAPILIŞI

Magnolia tarifi yapımı için harekete geçmeye geniş bir tencere ayarlayarak başlayabiliriz.

Tencerenize süt, şeker ve yumurtanın sarısını ilave edin. Kısık ateşte pişirmeye başlayın.

Sıvı karışımınıza yavaş yavaş elek yardımı ile un ilave edin.

Karışım özdeşleşene kadar karıştırmaya ara vermeden devam edin.

Son olarak yaptığınız karışımın içerisine kremanızı da ekleyin. Kremayı mikser ile yedirdikten sonra muhallebinizi ocaktan indirin.

Hazırlamış olduğunuz muhallebinin ilk sıcağı çıktıktan sonra Magnolia kabınıza bir kat bisküvi, bir kat muhallebiden koyun.

Son aşama olarak muhallebilerinizin içerisine çilek, muz, kivi ve fındık parçaları ilave edebilirsiniz.

Soğuduktan sonra magnolialar servise hazır. Afiyet olsun…

Magnolia kabının dışa bakan kısımlarına çilek, kivi ya da muzları dizin. Bu şekilde uyguladığınız takdirde daha estetik bir görünüme sahip olacaktır.

Magnolia tarifinin 100 gramı yaklaşık olarak 254.57 kaloridir.

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