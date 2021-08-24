Magnolia Tarifi - Muzlu, Çilekli, Kolay Magnolia Tarifi, Nasıl Yapılır?

Magnolia tarifi yapımı için harekete geçmeye geniş bir tencere ayarlayarak başlayabiliriz.

Tencerenize süt, şeker ve yumurtanın sarısını ilave edin. Kısık ateşte pişirmeye başlayın.

Sıvı karışımınıza yavaş yavaş elek yardımı ile un ilave edin.

Karışım özdeşleşene kadar karıştırmaya ara vermeden devam edin.

Son olarak yaptığınız karışımın içerisine kremanızı da ekleyin. Kremayı mikser ile yedirdikten sonra muhallebinizi ocaktan indirin.

Hazırlamış olduğunuz muhallebinin ilk sıcağı çıktıktan sonra Magnolia kabınıza bir kat bisküvi, bir kat muhallebiden koyun.

Son aşama olarak muhallebilerinizin içerisine çilek, muz, kivi ve fındık parçaları ilave edebilirsiniz.

Soğuduktan sonra magnolialar servise hazır. Afiyet olsun…

Magnolia kabının dışa bakan kısımlarına çilek, kivi ya da muzları dizin. Bu şekilde uyguladığınız takdirde daha estetik bir görünüme sahip olacaktır.

Magnolia tarifinin 100 gramı yaklaşık olarak 254.57 kaloridir.