Menemeni bir de böyle deneyin! Lezzetini ikiye katlayan tarif

MALZEMELER
2 yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağı
1 adet orta boy soğan (isteğe bağlı)
2 adet yeşil biber
2 adet orta boy domates (veya 1 su bardağı rendelenmiş domates)
3 adet yumurta
Tuz
Karabiber
Pul biber (isteğe bağlı)
YAPILIŞI
Tavaya yağı alın ve ısıtın.
Soğan kullanacaksanız ince doğrayıp pembeleşene kadar kavurun.
Ardından doğranmış yeşil biberleri ekleyin ve 3-4 dakika yumuşayana kadar pişirin.
Kabukları soyulup küp doğranmış veya rendelenmiş domatesleri ilave edin. Tuzunu ekleyin ve domates suyunu çekip hafif koyulaşıncaya kadar yaklaşık 8-10 dakika pişirin.
Yumurtaları doğrudan tavaya kırın. İsterseniz hiç karıştırmadan pişirebilir, isterseniz hafifçe karıştırarak klasik menemen kıvamını elde edebilirsiniz.
Yumurtalar istediğiniz kıvama geldiğinde karabiber ve pul biber ekleyerek ocaktan alın.