Menemeni bir de böyle deneyin! Lezzetini ikiye katlayan tarif

MALZEMELER

2 yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağı

1 adet orta boy soğan (isteğe bağlı)

2 adet yeşil biber

2 adet orta boy domates (veya 1 su bardağı rendelenmiş domates)

3 adet yumurta

Tuz

Karabiber

Pul biber (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Tavaya yağı alın ve ısıtın.

Soğan kullanacaksanız ince doğrayıp pembeleşene kadar kavurun.

Ardından doğranmış yeşil biberleri ekleyin ve 3-4 dakika yumuşayana kadar pişirin.

Kabukları soyulup küp doğranmış veya rendelenmiş domatesleri ilave edin. Tuzunu ekleyin ve domates suyunu çekip hafif koyulaşıncaya kadar yaklaşık 8-10 dakika pişirin.

Yumurtaları doğrudan tavaya kırın. İsterseniz hiç karıştırmadan pişirebilir, isterseniz hafifçe karıştırarak klasik menemen kıvamını elde edebilirsiniz.

Yumurtalar istediğiniz kıvama geldiğinde karabiber ve pul biber ekleyerek ocaktan alın.