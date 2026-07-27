Menemeni bir de böyle deneyin! Lezzetini ikiye katlayan tarif

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan menemen, az malzemeyle kısa sürede hazırlanmasına rağmen doğru tekniklerle çok daha lezzetli bir hale geliyor. Domatesin kıvamından yumurtanın pişme süresine kadar dikkat edilmesi gereken püf noktalarıyla sofraların yıldızı olan menemeni, evde lokanta lezzetinde hazırlamak mümkün.

Giriş Tarihi: 27.07.2026 08:33 Güncelleme Tarihi: 27.07.2026 08:34

YAPILIŞI

MALZEMELER

2 yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağı

1 adet orta boy soğan (isteğe bağlı)

2 adet yeşil biber

2 adet orta boy domates (veya 1 su bardağı rendelenmiş domates)

3 adet yumurta

Tuz

Karabiber

Pul biber (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Tavaya yağı alın ve ısıtın.

Soğan kullanacaksanız ince doğrayıp pembeleşene kadar kavurun.

Ardından doğranmış yeşil biberleri ekleyin ve 3-4 dakika yumuşayana kadar pişirin.

Kabukları soyulup küp doğranmış veya rendelenmiş domatesleri ilave edin. Tuzunu ekleyin ve domates suyunu çekip hafif koyulaşıncaya kadar yaklaşık 8-10 dakika pişirin.

Yumurtaları doğrudan tavaya kırın. İsterseniz hiç karıştırmadan pişirebilir, isterseniz hafifçe karıştırarak klasik menemen kıvamını elde edebilirsiniz.

Yumurtalar istediğiniz kıvama geldiğinde karabiber ve pul biber ekleyerek ocaktan alın.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör

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