Mini cheesecake tarifi: Lokmalık lezzet bombaları...
Eğer hafif, pratik ve lezzetli bir tatlı arıyorsanız, orman meyveli mini cheesecake tam size göre! Kremsi dokusu, ağızda dağılan bisküvi tabanı ve meyveli sosuyla her lokmada tatlı bir şölen sunuyor. Küçük porsiyonları sayesinde hem sunumu şık hem de ölçülü bir tatlı keyfi yaşamanıza olanak sağlıyor. İster çay saatlerinde misafirlerinize ikram edin, ister kendinizi şımartmak için hazırlayın—bu mini cheesecake’ler her durumda vazgeçilmeziniz olacak!
Giriş Tarihi: 20.02.2025 07:55Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 07:55
YAPILIŞI
Malzemeler (10-12 adet için)
Taban için:
1 paket yulaflı bisküvi (yaklaşık 150 g)
50 g eritilmiş tereyağı
Cheesecake dolgusu için:
300 g labne peyniri (suyu süzülmüş)
100 ml sıvı krema
1 adet yumurta
1 çay bardağı toz şeker (yaklaşık 80 g)
1 yemek kaşığı un
1 paket vanilin veya 1 çay kaşığı vanilya özütü
1 tatlı kaşığı limon suyu
Orman meyveli sos için:
1 su bardağı karışık orman meyvesi (böğürtlen, frambuaz, yaban mersini, çilek vb.)
2 yemek kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı nişasta (1-2 yemek kaşığı suyla açılmış)
Yarım limonun suyu
YAPILIŞI:
Bisküvileri rondoda un haline getirin.
Eritilmiş tereyağını ekleyip karıştırın.
Muffin kalıplarına kağıt yerleştirin ve her birine 1-1,5 yemek kaşığı bisküvi karışımını koyup bastırarak düzleştirin.
Önceden ısıtılmış 170°C fırında 5 dakika pişirip çıkarın.
Labne peynirini bir kaba alıp şekeri ekleyin ve çırpın.
Krema, yumurta, un, vanilin ve limon suyunu ekleyip düşük devirde karıştırın (fazla çırpmayın).
Karışımı muffin kalıplarına eşit şekilde paylaştırın.
Önceden ısıtılmış 150°C fırında 20-25 dakika pişirin (üzeri çok kızarmadan kenarları hafif sabit, ortası hafif yumuşak olmalı).
Fırını kapatın, kapağını aralayarak 10 dakika bekletin, ardından oda sıcaklığında soğutun.
Orman meyvelerini, şekeri ve limon suyunu bir sos tenceresine alın.
Kaynadığında nişastalı suyu ekleyin, koyulaşana kadar karıştırın.
Soğuyan cheesecake'lerin üzerine gezdirin.
Mini cheesecake'leriniz hazır! Buzdolabında en az 4 saat (tercihen 1 gece) dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun! 😍🍓