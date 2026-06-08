Misafire son dakika kurtarıcısı! Çilekli kup tatlısı tarifi

MALZEMELER
Krema için:
200 gr labne veya krem peynir
200 ml sıvı krema
3 yemek kaşığı pudra şekeri
1 paket vanilin
Çilek sosu için:
300 gr çilek
2 yemek kaşığı toz şeker
1 yemek kaşığı limon suyu
1 tatlı kaşığı nişasta (isteğe bağlı)
Üzeri için:
200 gr taze çilek
Birkaç nane yaprağı (isteğe bağlı)
YAPILIŞI
1. Çilek sosunu hazırlayın
Çilekleri küçük doğrayın.
Şeker ve limon suyuyla birlikte tavaya alın.
Orta ateşte 8-10 dakika pişirin.
Daha yoğun kıvam isterseniz az suyla açılmış nişastayı ekleyin.
Soğumaya bırakın.
2. Kremayı hazırlayın
Soğuk sıvı kremayı koyulaşana kadar çırpın.
Ayrı bir kapta labne, pudra şekeri ve vanilini karıştırın.
Çırpılmış kremayı labneli karışıma spatula ile yedirin.
3. Katmanları oluşturun
Bardakların dibine 1-2 yemek kaşığı çilek sosu koyun.
Üzerine kremalı karışımdan ekleyin.
İnce dilimlenmiş çilekler yerleştirin.
Tekrar krema ve sos ekleyin.
En üste bol çilek koyun.
4. Dinlendirin
Buzdolabında en az 2 saat bekletin.
Soğuk servis edin. Afiyet olsun!