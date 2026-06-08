Misafire son dakika kurtarıcısı! Çilekli kup tatlısı tarifi

Misafir ağırlarken hem pratik hem de şık görünen bir tatlı hazırlamak isteyenler için çilekli kup tatlısı harika bir seçenek sunuyor. Kat kat dizilen kremalı karışım, çilek sosu ve taze çileklerle hazırlanan bu lezzet, hem hafif yapısıyla hem de göz alıcı sunumuyla sofralara renk katıyor. Üstelik fırın gerektirmeyen bu tarif, kısa sürede hazırlanabilmesi sayesinde son dakika misafirlerinde de kurtarıcı oluyor. İşte görüntüsüyle iştah kabartan çilekli kup tatlısının tarifi...

Giriş Tarihi: 08.06.2026 09:10

YAPILIŞI

MALZEMELER

Krema için:

200 gr labne veya krem peynir

200 ml sıvı krema

3 yemek kaşığı pudra şekeri

1 paket vanilin

Çilek sosu için:

300 gr çilek

2 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı limon suyu

1 tatlı kaşığı nişasta (isteğe bağlı)

Üzeri için:

200 gr taze çilek

Birkaç nane yaprağı (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

1. Çilek sosunu hazırlayın

Çilekleri küçük doğrayın.

Şeker ve limon suyuyla birlikte tavaya alın.

Orta ateşte 8-10 dakika pişirin.

Daha yoğun kıvam isterseniz az suyla açılmış nişastayı ekleyin.

Soğumaya bırakın.

2. Kremayı hazırlayın

Soğuk sıvı kremayı koyulaşana kadar çırpın.

Ayrı bir kapta labne, pudra şekeri ve vanilini karıştırın.

Çırpılmış kremayı labneli karışıma spatula ile yedirin.

3. Katmanları oluşturun

Bardakların dibine 1-2 yemek kaşığı çilek sosu koyun.

Üzerine kremalı karışımdan ekleyin.

İnce dilimlenmiş çilekler yerleştirin.

Tekrar krema ve sos ekleyin.

En üste bol çilek koyun.

4. Dinlendirin

Buzdolabında en az 2 saat bekletin.

Soğuk servis edin. Afiyet olsun!

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör

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