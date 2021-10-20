Muhallebili kadayıf tarifi: Muhallebili Kadayıf nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
Misafir sofralarının vazgeçilmezlerinden bir tanesi olan muhallebili kadayıf tarifine hayır diyebilen var mı? Yediden yetmişe her damak zevkine hitap eden muhallebili kadayıfının yapılışının da bir hayli kolay olması, onu popüler tatlılardan bir tanesi haline getiriyor. Son dönemlerde farklı malzemelerle ile hazırlansa da en bilinen haliyle muhallebili kadayıf nasıl yapılır? İşte muhallebili kadayıf tarifi...
Giriş Tarihi: 20.10.2021 11:51Güncelleme Tarihi: 20.10.2021 11:52
6 Kişilik
Ev Yapımı
Kutlama
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
20 dakika
MALZEMELER
250 gr tel kadayıf
50 gr tereyağı
3 - 4 yemek kaşığı toz şeker
1 su bardağı iri çekilmiş ceviz
1 litre süt
3 yemek kaşığı un
3 yemek kaşığı buğday nişastası
1 kutu krema
1 paket vanilya
YAPILIŞI
Malzemeler temin edildikten sonra muhallebili kadayıf tatlısı yapılmaya başlanır. Muhallebili kadayıf şu sıralamayla yapılır:
İlk olarak kadayıfları küçük küçük kıyın.
Geniş bir tencere içerisinde tereyağını eritin. Eritilen tereyağı içerisine kıyılmış kadayıfları ve şekeri ilave edin. Ve rengi dönene kadar kavurun. Ardından cevizi de ekleyin 10 dakika boyunca sürekli karıştırmak kaydı ile kısık ateşte kavurun.
Ardından muhallebi yapımına geçebilirsiniz.
Muhallebi iç un, süt, şeker ve nişastayı bir kap içerisine alın. (Kadayıf tatlısı muhallebili yapılıyor ise muhallebi yapımı çok önemlidir. Bu yüzden bu konuda dikkatli olmak gerekir.)
Kabı ocağa koyun ve göz göz oluncaya kadar ocakta karıştırın. Göz göz olduktan sonra da krema ve vanilyayı ekleyin. Sonra da muhallebiyi soğumaya bırakın.
Kadayıfın yarısını dikdörtgen bir yap içerisine alın ve düzgünce yayın. İyice yaydığınızdan emin olduğunuzda muhallebiyi kadayıfın üzerine dökün.
Muhallebiyi de güzelce her tarafında yayın. Ardından kalan tel kadayıfları muhallebinin üzerine boşaltın ve yayın.
Muhallebili tel kadayıf artık hazır. Bir gün buzdolabında bekletilip servis edilebilir.