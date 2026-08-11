Muzlu rulo pasta tarifi: Çatlamadan tam kıvamında yapmanın püf noktası

MALZEMELER

Pandispanya için:

4 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı un

1 paket vanilin

1 çay kaşığı kabartma tozu

Bir tutam tuz

Kreması için:

2 su bardağı süt

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

4 yemek kaşığı toz şeker

1 paket vanilin

1 yemek kaşığı tereyağı

2 adet muz

Üzeri için:

Pudra şekeri

Rendelenmiş çikolata veya Hindistan cevizi (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Fırını 170°C'ye ısıtın.

Yumurtaları ve şekeri 5-6 dakika köpük köpük olana kadar çırpın.

Un, vanilin, kabartma tozu ve tuzu eleyerek ekleyin. Spatulayla nazikçe karıştırın.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine karışımı yayın ve 10-12 dakika pişirin.

Fırından çıkar çıkmaz üzerine temiz bir mutfak bezi serin ve rulo yaparak soğumaya bırakın.

Krema için süt, un, nişasta ve şekeri tencerede koyulaşana kadar pişirin. Ocaktan aldıktan sonra vanilin ve tereyağını ekleyip karıştırın. Ilıtın.

Soğuyan pandispanyayı açın, kremayı üzerine eşit şekilde sürün.

Muzları yan yana dizin ve pastayı tekrar sıkıca rulo yapın.

Buzdolabında en az 2 saat dinlendirin.

Servis etmeden önce üzerine pudra şekeri, rendelenmiş çikolata veya Hindistan cevizi serpebilirsiniz.

Püf noktaları:

Pandispanyayı sıcakken rulo yapmak çatlamasını önler.

Kremayı tamamen sıcak kullanmayın; ılık olması pandispanyanın yumuşamamasını sağlar.

Daha yoğun bir lezzet için kremaya 1 paket toz krem şanti ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun!