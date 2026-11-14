Nefis havuç topları tarifi: Çay ve kahve yanının vazgeçilmez lezzeti!

MALZEMELER

1 kg rendelenmiş havuç

1 tatlı kaşığı tereyağı

4 yemek kaşığı şeker

Yarım paket petibör bisküvi

1 çay bardağı ceviz içi

1 çay kaşığı tarçın

Dışı İçin:

Bol miktarda Hindistan cevizi

HAVUÇ TOPLARI NASIL YAPILIR? ADIM ADIM TARİF

Havuçları Soteleyin: İlk olarak havuçlarımızı rendenin ince tarafıyla rendeleyelim. Ardından rendelediğimiz havuçları geniş bir tavaya alalım. Üzerine tereyağı ve şekeri ilave ederek havuçlar suyunu tamamen çekene kadar (yaklaşık 10-15 dakika) ara ara karıştırarak pişirelim.

Bisküvi ve Cevizi Ekleyin: Pişmeye devam eden havuçların üzerine robottan iyice geçirdiğimiz petibör bisküvileri ekleyelim.

Tarçınla Buluşturun: Ardından ceviz içini ve tarçını da ilave edelim. Tüm malzemeleri homojen bir şekilde karışması için 2 dakika daha kavurup ocaktan alalım ve soğumaya bırakalım.

Şekil Verin: Geniş bir tabağa Hindistan cevizini dökelim. Soğuyan havuçlu harcımızdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak elimizle yuvarlak toplar yapalım.

Bulayın ve Servis Edin: Hazırladığınız topları her yeri Hindistan cevizine bulanacak şekilde tabağa yuvarlayalım ve servis tabağına dizelim.