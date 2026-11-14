Nefis havuç topları tarifi: Çay ve kahve yanının vazgeçilmez lezzeti!

MALZEMELER
1 kg rendelenmiş havuç
1 tatlı kaşığı tereyağı
4 yemek kaşığı şeker
Yarım paket petibör bisküvi
1 çay bardağı ceviz içi
1 çay kaşığı tarçın
Dışı İçin:
Bol miktarda Hindistan cevizi
HAVUÇ TOPLARI NASIL YAPILIR? ADIM ADIM TARİF
Havuçları Soteleyin: İlk olarak havuçlarımızı rendenin ince tarafıyla rendeleyelim. Ardından rendelediğimiz havuçları geniş bir tavaya alalım. Üzerine tereyağı ve şekeri ilave ederek havuçlar suyunu tamamen çekene kadar (yaklaşık 10-15 dakika) ara ara karıştırarak pişirelim.
Bisküvi ve Cevizi Ekleyin: Pişmeye devam eden havuçların üzerine robottan iyice geçirdiğimiz petibör bisküvileri ekleyelim.
Tarçınla Buluşturun: Ardından ceviz içini ve tarçını da ilave edelim. Tüm malzemeleri homojen bir şekilde karışması için 2 dakika daha kavurup ocaktan alalım ve soğumaya bırakalım.
Şekil Verin: Geniş bir tabağa Hindistan cevizini dökelim. Soğuyan havuçlu harcımızdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak elimizle yuvarlak toplar yapalım.
Bulayın ve Servis Edin: Hazırladığınız topları her yeri Hindistan cevizine bulanacak şekilde tabağa yuvarlayalım ve servis tabağına dizelim.