Roza Yemek Tarifleri Tatlılar Nefis havuç topları tarifi: Çay ve kahve yanının vazgeçilmez lezzeti!

Nefis havuç topları tarifi: Çay ve kahve yanının vazgeçilmez lezzeti!

Çayın veya kahvenin yanında tatlı krizlerine birebir, hem pratik hem de hafif bir lezzet arıyorsanız havuç topları tam size göre! Tam ölçülü malzemeleri ve adım adım pratik yapılışıyla çay saatlerinizi şölene dönüştürecek bu nefis tarifi mutlaka denemelisiniz.

Giriş Tarihi: 14.11.2026 10:01

YAPILIŞI

MALZEMELER
1 kg rendelenmiş havuç

1 tatlı kaşığı tereyağı

4 yemek kaşığı şeker

Yarım paket petibör bisküvi

1 çay bardağı ceviz içi

1 çay kaşığı tarçın

Dışı İçin:

Bol miktarda Hindistan cevizi

HAVUÇ TOPLARI NASIL YAPILIR? ADIM ADIM TARİF

Havuçları Soteleyin: İlk olarak havuçlarımızı rendenin ince tarafıyla rendeleyelim. Ardından rendelediğimiz havuçları geniş bir tavaya alalım. Üzerine tereyağı ve şekeri ilave ederek havuçlar suyunu tamamen çekene kadar (yaklaşık 10-15 dakika) ara ara karıştırarak pişirelim.

Bisküvi ve Cevizi Ekleyin: Pişmeye devam eden havuçların üzerine robottan iyice geçirdiğimiz petibör bisküvileri ekleyelim.

Tarçınla Buluşturun: Ardından ceviz içini ve tarçını da ilave edelim. Tüm malzemeleri homojen bir şekilde karışması için 2 dakika daha kavurup ocaktan alalım ve soğumaya bırakalım.

Şekil Verin: Geniş bir tabağa Hindistan cevizini dökelim. Soğuyan havuçlu harcımızdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak elimizle yuvarlak toplar yapalım.

Bulayın ve Servis Edin: Hazırladığınız topları her yeri Hindistan cevizine bulanacak şekilde tabağa yuvarlayalım ve servis tabağına dizelim.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

İftar için farklı bir şehir arayanlara! Denizli’nin dillere destan yemekleri

Sahurun kurtarıcısı: Şipşak hazırlanan yumurta kapama tarifi!

Enfes lezzetiyle "akşam ziyafeti" menüsü!

Evde tam kıvamında ramazan pidesi tarifi

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

SON DAKİKA