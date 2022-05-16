Pişirmekle uğraştırmayan enfes lezzet: Pişmeyen sağlıklı kurabiye tarifi

Bu kurabiyenin lezzetine inanamayacaksınız! Sadece 10 dakikada hazırlanan bu tarifi pişirmenize gerek yok... Hurma ve cevizle zenginleştiriliyor, yulafla ise çıtır çıtır bir tat ortaya çıkıyor. İster 5 çayına isterseniz diyet listenize kolayca ekleyebilirsiniz. Eğer sağlıklı bir atıştırmalık istiyorsanız bu kurabiyeyi mutlaka deneyin!

Giriş Tarihi: 16.05.2022 09:29 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 09:29
  • 16 Adet
  • Diyet Ev Yapımı Ekonomik Tarif
  • Çocuk Partisi Piknik Kutlama Diğer
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Hazırlama 10 dakika
  • Adet : 200 kcal

MALZEMELER

  • 20 adet hurma
  • 2 su bardağı süt
  • 50 gram tereyağı
  • 4 yemek kaşığı kakao
  • 2,5 su bardağı yulaf kepeği
  • 1 su bardağı ceviz

AŞÇININ NOTU

Hurmalarınız kuru ise sıcak suda bekletip yumuşamasını sağlayabilirsiniz.

YAPILIŞI

  1. Süt ve tereyağını bir tencereye alın. Yağ eriyene kadar karıştırın.
  2. Üzerine hurmaları ekleyin. Ardından blender ile güzelce ezin.
  3. Kakaoyu ekleyin ve güzelce karıştırın.
  4. Yulaf ve cevizi de karışımın içine ilave edin.
  5. Karışımdan dolu bir yemek kaşığı kadar alarak, ikinci bir kaşık yardımı ile şekil verin ve pişirme kağıdı serdiğiniz tepsiye yerleştirin.
  6. Buzdolabında en az 1 saat bekletin.
  7. İşte pişmeyen kurabiyemiz hazır. Herkese afiyet olsun!

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