Pişirmekle uğraştırmayan enfes lezzet: Pişmeyen sağlıklı kurabiye tarifi

Bu kurabiyenin lezzetine inanamayacaksınız! Sadece 10 dakikada hazırlanan bu tarifi pişirmenize gerek yok... Hurma ve cevizle zenginleştiriliyor, yulafla ise çıtır çıtır bir tat ortaya çıkıyor. İster 5 çayına isterseniz diyet listenize kolayca ekleyebilirsiniz. Eğer sağlıklı bir atıştırmalık istiyorsanız bu kurabiyeyi mutlaka deneyin!
Giriş Tarihi: 16.05.2022 09:29Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 09:29
16 Adet
DiyetEv YapımıEkonomik Tarif
Çocuk PartisiPiknikKutlamaDiğer
Zorluk Derecesi:
Kolay
Hazırlama
10 dakika
Adet :
200 kcal
MALZEMELER
20 adet hurma
2 su bardağı süt
50 gram tereyağı
4 yemek kaşığı kakao
2,5 su bardağı yulaf kepeği
1 su bardağı ceviz
AŞÇININ NOTU
Hurmalarınız kuru ise sıcak suda bekletip yumuşamasını sağlayabilirsiniz.
YAPILIŞI
Süt ve tereyağını bir tencereye alın. Yağ eriyene kadar karıştırın.
Üzerine hurmaları ekleyin. Ardından blender ile güzelce ezin.
Kakaoyu ekleyin ve güzelce karıştırın.
Yulaf ve cevizi de karışımın içine ilave edin.
Karışımdan dolu bir yemek kaşığı kadar alarak, ikinci bir kaşık yardımı ile şekil verin ve pişirme kağıdı serdiğiniz tepsiye yerleştirin.