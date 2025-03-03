Ramazan'a özel bir lezzet: Enfes zerde tarifi

Malzemeler:

1 çay bardağı pirinç

5 su bardağı su

1 su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı nişasta (mısır veya buğday)

1 çay kaşığı zerdeçal

1 tutam safran (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı gül suyu (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı kuş üzümü

1 yemek kaşığı dolmalık fıstık

Yapılışı:

Pirinci bol suda yıkayın ve tencereye alın. Üzerine 5 su bardağı su ekleyerek pirinçler yumuşayana kadar pişirin.

Biraz sıcak suya safranı ekleyerek 5-10 dakika bekletin. Ardından safranı ve zerdeçalı tencereye ekleyin.

Pirinç iyice piştiğinde toz şekeri ekleyin ve karıştırarak kaynatmaya devam edin.

Nişastayı 2 yemek kaşığı suyla açın ve tencereye azar azar ekleyerek karıştırın. Kaynadıktan sonra kıvamını kontrol edin.

Dolmalık fıstık ve kuş üzümünü ekleyin. Eğer kullanıyorsanız, gül suyunu da ilave edin ve 5 dakika daha kaynatın.

Ocaktan aldıktan sonra kaselere dökün. Üzerini nar taneleri, kuş üzümü veya cevizle süsleyerek soğuduktan sonra servis edin. Afiyet olsun!