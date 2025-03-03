Ramazan'a özel bir lezzet: Enfes zerde tarifi

Ramazan ayı, bereketi ve geleneksel lezzetleriyle sofralarımızı şenlendiren özel bir zaman dilimi. Bu ayın en hafif ve en özel tatlılarından biri de Osmanlı mutfağından günümüze ulaşan zerdedir. Safran ve zerdeçal ile renklenen, ferahlatıcı ve hafif yapısıyla iftar sofralarına çok yakışan bu tatlı, hem gözlere hem damaklara hitap eder. Özellikle hafif tatlıları sevenler için ideal bir tercih olan zerde, sindirimi kolay olmasıyla da Ramazan sonrası mideyi yormaz. İşte, sofralarınızı renklendirecek enfes zerde tarifi...

Giriş Tarihi: 03.03.2025 08:59 Güncelleme Tarihi: 03.03.2025 08:59

YAPILIŞI

Malzemeler:

1 çay bardağı pirinç

5 su bardağı su

1 su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı nişasta (mısır veya buğday)

1 çay kaşığı zerdeçal

1 tutam safran (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı gül suyu (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı kuş üzümü

1 yemek kaşığı dolmalık fıstık

Yapılışı:

Pirinci bol suda yıkayın ve tencereye alın. Üzerine 5 su bardağı su ekleyerek pirinçler yumuşayana kadar pişirin.

Biraz sıcak suya safranı ekleyerek 5-10 dakika bekletin. Ardından safranı ve zerdeçalı tencereye ekleyin.

Pirinç iyice piştiğinde toz şekeri ekleyin ve karıştırarak kaynatmaya devam edin.

Nişastayı 2 yemek kaşığı suyla açın ve tencereye azar azar ekleyerek karıştırın. Kaynadıktan sonra kıvamını kontrol edin.

Dolmalık fıstık ve kuş üzümünü ekleyin. Eğer kullanıyorsanız, gül suyunu da ilave edin ve 5 dakika daha kaynatın.

Ocaktan aldıktan sonra kaselere dökün. Üzerini nar taneleri, kuş üzümü veya cevizle süsleyerek soğuduktan sonra servis edin. Afiyet olsun!

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