Ramazan'a özel bir lezzet: Enfes zerde tarifi

Malzemeler:
1 çay bardağı pirinç
5 su bardağı su
1 su bardağı toz şeker
1 yemek kaşığı nişasta (mısır veya buğday)
1 çay kaşığı zerdeçal
1 tutam safran (isteğe bağlı)
1 yemek kaşığı gül suyu (isteğe bağlı)
1 yemek kaşığı kuş üzümü
1 yemek kaşığı dolmalık fıstık
Yapılışı:
Pirinci bol suda yıkayın ve tencereye alın. Üzerine 5 su bardağı su ekleyerek pirinçler yumuşayana kadar pişirin.
Biraz sıcak suya safranı ekleyerek 5-10 dakika bekletin. Ardından safranı ve zerdeçalı tencereye ekleyin.
Pirinç iyice piştiğinde toz şekeri ekleyin ve karıştırarak kaynatmaya devam edin.
Nişastayı 2 yemek kaşığı suyla açın ve tencereye azar azar ekleyerek karıştırın. Kaynadıktan sonra kıvamını kontrol edin.
Dolmalık fıstık ve kuş üzümünü ekleyin. Eğer kullanıyorsanız, gül suyunu da ilave edin ve 5 dakika daha kaynatın.
Ocaktan aldıktan sonra kaselere dökün. Üzerini nar taneleri, kuş üzümü veya cevizle süsleyerek soğuduktan sonra servis edin. Afiyet olsun!