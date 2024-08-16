Sadece 2 malzeme ile: Diyetinizi bozmayacak muzlu dondurma tarifi

Muzları orta kalınlıkta dilimledikten sonra buzdolabı poşeti içerisinde bir gece boyunca dondurucuda bekletin.

Eğer vaktiniz yoksa 4 saat bekletmeniz de yeterli olacaktır.

Donan muzları çıkardıktan sonra oda sıcaklığında birkaç dakika bekletin.

Beklemiş muzları robotunuzdan yardım alarak yavaş yavaş ezmeye başlayın.

Muzlar kremamsı bir yapıya kavuşunca içerisine son olarak balı ekleyin.

Bu adımlar bittikten sonra dondurmanızı bir süre daha buzdolabında bekletin.

Tamamen donduktan sonra isteğe bağlı üzerine ceviz dökerek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

4 adet olgun muzun kabuklarını soyun.