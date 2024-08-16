Sadece 2 malzeme ile: Diyetinizi bozmayacak muzlu dondurma tarifi

Yaz sıcaklarında herkes hem ferahlatacak hem de enerji verecek tatlı arayışlarına girer. Ancak diyet bozmayacak bir tatlı tarifi bulmak oldukça zor olabilir. İşte sadece 2 malzeme ile yapabileceğiniz bu muzlu dondurma sizi ferahlatırken sağlıklı beslenmenize de engel olmayacak. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

Giriş Tarihi: 16.08.2024 08:22 Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 08:22
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Hazırlama 10 dakika

MALZEMELER

4 adet olgun muz

1 yemek kaşığı bal

(İsteğe bağlı) 7-8 adet ceviz

YAPILIŞI

4 adet olgun muzun kabuklarını soyun.
Muzları orta kalınlıkta dilimledikten sonra buzdolabı poşeti içerisinde bir gece boyunca dondurucuda bekletin.
Eğer vaktiniz yoksa 4 saat bekletmeniz de yeterli olacaktır.
Donan muzları çıkardıktan sonra oda sıcaklığında birkaç dakika bekletin.
Beklemiş muzları robotunuzdan yardım alarak yavaş yavaş ezmeye başlayın.
Muzlar kremamsı bir yapıya kavuşunca içerisine son olarak balı ekleyin.
Bu adımlar bittikten sonra dondurmanızı bir süre daha buzdolabında bekletin.
Tamamen donduktan sonra isteğe bağlı üzerine ceviz dökerek servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.

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