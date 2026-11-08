Sadece birkaç malzemeyle hazırlanıyor! İşte herkesin aradığı akışkan sufle tarifi

MALZEMELER

2 adet yumurta

80 gram bitter çikolata

50 gram tereyağı

Yarım çay bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı un

1 paket vanilin (isteğe bağlı)

Sufle kaplarını yağlamak için bir miktar tereyağı

YAPILIŞI

İlk olarak tereyağını ve bitter çikolatayı küçük bir tencereye alın. Kısık ateşte karıştırarak eritin.

Ayrı bir karıştırma kabına yumurtaları ve toz şekeri alın. Karışım köpük köpük olana kadar çırpın.

Erittiğiniz çikolata ve tereyağı karışımını yumurtalı karışıma yavaşça ekleyin ve karıştırın.

Unu ve isteğe bağlı olarak vanilini ilave edin. Tüm malzemeler özdeşleşene kadar karıştırın.

Sufle kaplarının içini tereyağıyla güzelce yağlayın. Hazırladığınız karışımı kaplara eşit şekilde paylaştırın.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 7-9 dakika pişirin.

Fırından çıkardığınız sufleleri 1 dakika dinlendirdikten sonra servis edin. Afiyet olsun!

PÜF NOKTALARI

Suflenin içinin akışkan kalması için pişirme süresine dikkat edilmesi gerekiyor. Fırında gereğinden fazla bekletilen suflelerin iç kısmı da tamamen pişebilir. Bu nedenle fırınınızı önceden ısıtmanız ve pişirme süresini kontrollü şekilde ayarlamanız önem taşıyor.