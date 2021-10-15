En kolay ve pratik şambali tatlısı tarifi: Şambali tatlısı nasıl yapılır?
Ege'nin meşhur lezzetlerinden bir tanesi olan şambali tatlısı, ağızda dağılan yapısı ve pratik yapılışı ile dikkat çekiyor. İrmik, toz şeker, un, yoğurt gibi her evde bulunan malzemeler ile pratik bir şekilde hazırlanan şambali tatlısının en güzel tarifini sizin için hazırladık. Özellikle Ege mutfağına özgü sofraların yıldızı olan şambali tatlısı nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 15.10.2021 08:50Güncelleme Tarihi: 15.10.2021 08:52
4 Kişilik
Ev Yapımı
Kutlama
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
60 dakika
MALZEMELER
500 gr irmik
1.5 su bardağı yoğurt
1.5 su bardağı şeker
1,5 paket kabartma tozu
1,5 paket vanilya
Şerbeti için;
2 su bardağı su
3,5 su bardağı toz şeker
Birkaç damla limon suyu
Üzeri için;
Tuzsuz yer fıstığı
AŞÇININ NOTU
Şambali tatlısının en önemli püf noktası; yağsız olarak yapılmasıdır.
Kullandığınız malzemelerin oda ısısında olmasına dikkat etmelisiniz.
Tatlınızın içerisine portakal yada limon kabuğu rendeleyebilirsiniz.
YAPILIŞI
Toz şeker ile suyu bir tencereye alın ve şerbeti yapmaya başlayın.
Şerbet kaynamaya başlayınca içerisine 5-6 damla limon suyu sıkın ardından 5 dakika kaynatıp, atını kapatın.
İrmik, toz şeker, vanilya ve unu bir karıştırma kabına alıp karıştırın.
Tam ortasında bir çukur açıp, karbonatı koyarak üzerine 5-6 damla limon sıkın.
Üzerine yoğurt ve 2 su bardağı suyu ekleyip, homojen bir karışım olana kadar karıştırmaya devam edin.
Bir fırın tepsisinin dibine fırça yardımı ile önce tereyağını daha sonra pekmezi sürün ve üzerine irmik serpin.
Karışımı döküp, eşit kalınlıkta olacak şekilde yayın.
Hamur karışımının üzerine tekrar pekmez sürüp irmik serpiştirin.
Bıçakla çizgi atıp, üzerini fıstık ya da bademle süsleyin.