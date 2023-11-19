San Sebastian tarifi: tam kıvamında tadına doyulmuyor
Son yıllarda giderek popülerleşen ve adını sıkça duyduğumuz San Sebastian, aslında bir cheesecake tarifi. Üzerinin hafif yanıklığının verdiği karemelize tadın peynirle mükemmel uyumu ise hem doyurucu hem de lezzetli bir tatlı ortaya çıkarıyor. Ancak zaman zaman tam olarak tutturulması zor olabilyor. Bu tarif sayesinde ise her seferinde aynı lezzette tam kıvamında San Sebastian yapabilirsiniz...
Giriş Tarihi: 19.11.2023 09:49Güncelleme Tarihi: 19.11.2023 09:49
10 Kişilik
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
35 dakika
Hazırlama
20 dakika
100 Gram :
320 kcal
MALZEMELER
1050 gram labne peyniri
350 gram toz şeker
Yarım çay kaşığı tuz
6 adet yumurta
480ml krema
30 gram un
AŞÇININ NOTU
Dilerseniz üzerine çikolata sosu dökerek de servis edebilirsiniz.
YAPILIŞI
Labneyi ve şekeri ve tuzu mikser yardımı ile çırpın.
İçerisindeki tüm şeker eridikten sonra üzerine teker teker yumurtaları ekleyerek elle çırpmaya geçin.
Üzerine ise kremaları ekleyin.
Son olarak içerisine elediğiniz kremayı ekleyin ve önceden çalıştırılmış 200 derecede fanlı bir fırında 35 dakika pişirin.
Fırından çıkarıp soğumasını beleyin ve ardından servis edin. Afiyet olsun!