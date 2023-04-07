Şekerpare tarifi: Ağızda dağılan dokusuyla lezzet şöleni

En sevilen tatlılardan biri olan şekerpare, doğru püf noktalarının uygulanmasıyla en iyi sonuçları elde edebilirsiniz. Ağızda dağılan dokusunu yakalamak için uygulayacağınız birkaç ipucu ile en lezzetli şekerpareye kolaylıkla ulaşabilirsiniz. İşte yiyenin bir tane daha isteyeceği o tarif...

Giriş Tarihi: 07.04.2023 09:03 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 09:03
  • Akşam Yemeği Şeker Bayramı Yemek Daveti Kutlama
  • Adet : 113 kcal

MALZEMELER

  • 125 gram tereyağ (Oda ısısında bekletilmiş)
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • Yarım su bardağı irmik
  • Yarım su bardağı pudra şekeri
  • 2 yumurta (1 tanesinin sarısı üzerine)
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket kabartma tozu
  • 2.5 3 su bardağı un (2 bardaktan sonra kontrollü eklenmeli)

Üzeri için

  • 3 yemek kaşığı ılık su
  • Yumurta sarısı

Şerbeti ı̇çin

  • 2.5 su bardağı toz şeker
  • 3 su bardağı su
  • 1-2 damla limon suyu

YAPILIŞI

  1. Şerbeti için tencereye toz şekeri ve suyu ekleyip kaynatın.
  2. Kaynamaya başlayınca ocağın altını kısıp 2 damla limon suyu damlatın ve 5 dk daha kaynatıp, ocaktan alıp soğumaya bıraktım.
  3. Yoğurma kabına tereyağı, yumurta, pudra şekeri, sıvı yağ ekleyip mikser yardımıyla kek çırpar gibi iyice çırpın.
  4. Bu noktada karışımın tamamen beyaz renge dönmesi önemli bir ayrıntı.
  5. Daha sonra irmik, vanilya ve kabarma tozunu ilave edip tekrar mikser ile çırpma işlemine devam edin.
  6. En son kontrollü şekilde yavaş yavaş elenmiş un ilave ederek yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.
  7. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp mekik şeklinde ve yuvarlayarak şekil verin.
  8. Çatalın ters tarafıyla çizikler atıp 180 derecede kızarana kadar pişirin.
  9. Daha kızarık bir görüntü isterseniz üzerine yumurta sürebilirsiniz.
  10. Fırından çıkan şekerpareyi 5-10 dk dinlendirip soğuk şerbeti üzerine döküp tatlıyı tamamlayın.
  11. İsterseniz üzerini file badem, fındık veya fıstıkla süsleyebilirsiniz.

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