Şekerpare tarifi: Her çatalda lezzet patlaması

En sevilen tatlılardan biri olan şekerpare, lezzet dolu bir seçenek sunuyor. Bu tatlının yapım aşamasında dikkatli olunması gereken birkaç püf noktasıyla ağızda dağılan ve şerbeti tam kıvamında bir şekerpare hazırlayabilirsiniz. İşte o tarif...

Giriş Tarihi: 07.03.2024 09:38 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 09:38

MALZEMELER

Malzemeler:

  • 2 su bardağı un
  • 1 çay bardağı irmik
  • Yarım su bardağı pudra şekeri
  • 1 su bardağı tereyağı veya margarin (oda sıcaklığında)
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 1 paket vanilya
  • Yarım paket kabartma tozu

Şerbeti İçin:

  • 3 su bardağı şeker
  • 3 su bardağı su
  • Yarım limonun suyu

Üzeri İçin:

  • Fındık içi veya badem içi (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

  • Öncelikle şerbeti hazırlamak için şeker ve suyu tencereye alın. Kaynamaya başladıktan sonra limon suyunu ekleyin ve 10-15 dakika kadar kısık ateşte kaynatın. Ardından ocaktan alıp soğumaya bırakın.
  • Un, irmik, pudra şekeri, vanilya ve kabartma tozunu geniş bir kaseye alın. Üzerine oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı veya margarini ekleyin. Elinizle iyice yoğurun.
  • Hamur yoğrulduktan sonra ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayın ve hafifçe bastırarak şekil verin. Şekil verdiğiniz hamurları yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.
  • Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri hafifçe kızarana kadar pişirin. Fırından çıkardıktan sonra hemen ılık şerbeti üzerlerine dökün.
  • Şerbetini çektikten sonra üzerine isteğe bağlı olarak fındık içi veya badem içi koyarak servis yapabilirsiniz.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

SON DAKİKA SON DAKİKA