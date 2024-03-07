Şekerpare tarifi: Her çatalda lezzet patlaması

En sevilen tatlılardan biri olan şekerpare, lezzet dolu bir seçenek sunuyor. Bu tatlının yapım aşamasında dikkatli olunması gereken birkaç püf noktasıyla ağızda dağılan ve şerbeti tam kıvamında bir şekerpare hazırlayabilirsiniz. İşte o tarif...
Giriş Tarihi: 07.03.2024 09:38Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 09:38
MALZEMELER
Malzemeler:
2 su bardağı un
1 çay bardağı irmik
Yarım su bardağı pudra şekeri
1 su bardağı tereyağı veya margarin (oda sıcaklığında)
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 paket vanilya
Yarım paket kabartma tozu
Şerbeti İçin:
3 su bardağı şeker
3 su bardağı su
Yarım limonun suyu
Üzeri İçin:
Fındık içi veya badem içi (isteğe bağlı)
YAPILIŞI
Öncelikle şerbeti hazırlamak için şeker ve suyu tencereye alın. Kaynamaya başladıktan sonra limon suyunu ekleyin ve 10-15 dakika kadar kısık ateşte kaynatın. Ardından ocaktan alıp soğumaya bırakın.
Un, irmik, pudra şekeri, vanilya ve kabartma tozunu geniş bir kaseye alın. Üzerine oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı veya margarini ekleyin. Elinizle iyice yoğurun.
Hamur yoğrulduktan sonra ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayın ve hafifçe bastırarak şekil verin. Şekil verdiğiniz hamurları yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri hafifçe kızarana kadar pişirin. Fırından çıkardıktan sonra hemen ılık şerbeti üzerlerine dökün.
Şerbetini çektikten sonra üzerine isteğe bağlı olarak fındık içi veya badem içi koyarak servis yapabilirsiniz.