Şekerpare Tarifi - Pastane Usulü İrmikli Şekerpare Tarifi, Nasıl Yapılır?
Türk mutfağının en beğenilen tatlılarından birisi olmakla birlikte, en çok yapılan ve internet üzerinde de tarifi sıkça araştırılan tatlılardan birisidir. En güzel tatlı çeşitlerinden birisi olan şekerpare ev hanımlarının yapmaktan ve sunmaktan keyif aldığı tatlılardan da biridir. Nefis yemek tarifleri konusunda pastane usulü irmikli şekerpare tarifi yapılışı anlatımını sizlere sunduk. En güzel, kolay şekerpare nasıl yapılır sorusuna ayrıntılı şekilde cevap verdik. Şekerpare tarifi yapılışı, malzemeleri ve en önemli püf noktaları için ayrıntıları inceleyebilirsiniz.
Giriş Tarihi: 24.08.2021 16:35Güncelleme Tarihi: 24.08.2021 16:35
Ev Yapımı
Yemek Daveti
Zorluk Derecesi:
Orta
MALZEMELER
Yarım paket margarin
1 su bardağı pudra şekeri
2 adet yumurta
1 paket şekerli vanilin
1 paket kabartma tozu
4 yemek kaşığı irmik
3 su bardağı un
2 su bardağı toz şeker
3 su bardağı su
3 damla limonun suyu
AŞÇININ NOTU
Şekerpare tarifi anlatımında dikkat edeceğiniz en önemli nokta hamurunuzun kulak memesi yumuşaklığında olmasıdır. Ayrıca fırın tepsisini yağlamayı unutmayın ve şekerpareler çıkardıktan iki dakika sonra ılımış şerbeti dökün. Üzerini bir tepsi ile kapatıp şerbetin daha iyi çekmesini sağlayabilirsiniz.
YAPILIŞI
Tam kıvamında bir şekerpare tarifi yapımına öncelikle şerbetini hazırlayarak başlayabiliriz. Geniş bir tencerenin içerisine belirtilen miktarda şeker ve suyu ekleyerek kaynatınız. Şerbet kaynamaya başladıktan sonra içerisine limon suyu da ekleyerek 2 dakika daha kaynatın.
Şerbetinizin altını kapatın ve soğumaya bırakın.
Gelelim hamurumuzun yapılışına. Geniş bir kasenin içerisine oda sıcaklığında beklettiğiniz margarin yağını ilave edin.
Daha sonra sırasıyla pudra şekeri, yumurta, irmik, şekerli vanilin, kabartma tozu ve azar azar unu ekleyip güzelce yoğurun.
Hamurunuzu yoğurduktan sonra yaklaşık 15 dakika boyunca buzdolabında beklemeye bırakın.
Dinlendiğiniz hamurunuzu tezgahın üzerine koyarak ceviz büyüklüğünde parça koparın. Tük hamurunuzdan bu şekilde parçalar alıp yuvarlayarak yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine dizin.
Fındıklarınızı şekerpare hamurlarınızın tam ortasına yerleştirin.
180 derece fırında yaklaşık 25 dakika şekerpareleri pişirmeye bırakın. Ara ara kontrol etmeyi unutmayın.
Son olarak şekerpareleriniz fırından çıktıktan sonra sıcak bir şekildeyken üzerine soğumuş şerbeti dökün.
Şerbeti çektikten sonra şekerpareleri süsleyerek servis edebilirsiniz.