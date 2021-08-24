Şekerpare Tarifi - Pastane Usulü İrmikli Şekerpare Tarifi, Nasıl Yapılır?

AŞÇININ NOTU

Şekerpare tarifi anlatımında dikkat edeceğiniz en önemli nokta hamurunuzun kulak memesi yumuşaklığında olmasıdır. Ayrıca fırın tepsisini yağlamayı unutmayın ve şekerpareler çıkardıktan iki dakika sonra ılımış şerbeti dökün. Üzerini bir tepsi ile kapatıp şerbetin daha iyi çekmesini sağlayabilirsiniz.