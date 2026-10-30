Şekerpare tarifi: Şerbetini tam çeken, ağızda dağılan nefis lezzet!

MALZEMELER

Hamuru için:

125 gram oda sıcaklığında tereyağı

1 çay bardağı pudra şekeri

1 çay bardağı irmik

1 adet yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

3-3,5 su bardağı un

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

Fındık veya bütün badem

Şerbeti için:

3 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

4-5 damla limon suyu

ŞEKERPARE NASIL YAPILIR?

1. Şerbeti hazırlayın.

Şeker ve suyu tencereye alın. Kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık 10-12 dakika kısık ateşte kaynatın. Limon suyunu ekleyip birkaç dakika daha kaynattıktan sonra ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

2. Hamuru yoğurun.

Tereyağı, pudra şekeri, yumurta ve sıvı yağı geniş bir kaba alın. İrmiği, vanilini ve kabartma tozunu ekleyin. Unu kontrollü şekilde ilave ederek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun.

3. Şekil verin.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Elinizle oval şekil vererek yağlı kâğıt serili fırın tepsisine aralıklı şekilde dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp ortalarına fındık veya badem yerleştirin.

4. Fırında pişirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında şekerparelerin üzeri kızarana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

5. Şerbetini dökün.

Fırından çıkan sıcak şekerparelerin üzerine soğumuş şerbeti kepçe yardımıyla gezdirin. Tatlıların şerbeti çekmesi için en az 2-3 saat dinlendirin.

PÜF NOKTALARI

Hamurun kıvamını korumak için unu azar azar ekleyin. Fazla un kullanmak tatlının sertleşmesine neden olabilir.

Şerbetin soğuk, şekerparelerin ise sıcak olması şerbeti daha iyi çekmelerine yardımcı olur.

Şekerpareleri fırından çıkardıktan sonra şerbeti her yerine eşit şekilde dökün.

Tatlıyı servis etmeden önce yeterince dinlendirin.

Afiyet olsun!