Şekersiz kabak tatlısı tarifi

Kış lezzetlerinden biri olan kabak tatlısını bir de şekersiz deneyin! Bal ve tahinin verdiği muhteşem aroma sayesinde hem sağlıklı hem de lezzetli bir seçim yapmış olacaksınız. İşte şekersiz olduğuna inanamayacağınız kabak tatlısı tarifi...
Giriş Tarihi: 10.01.2022 08:45Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 08:45
MALZEMELER
Yarım kg kabak
Bal
Tahin
Kırılmış fındık
YAPILIŞI
Bal kabağını dilimleyip fırın kağıdına serin.
200 derece fırında 25 dk pişirin.
Üzerine bal gezdirip bekletin.
Tam soğuyunca tahin gezdirin ve ezilmiş fındıkları serpiştirin.