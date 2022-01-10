Şekersiz kabak tatlısı tarifi

Kış lezzetlerinden biri olan kabak tatlısını bir de şekersiz deneyin! Bal ve tahinin verdiği muhteşem aroma sayesinde hem sağlıklı hem de lezzetli bir seçim yapmış olacaksınız. İşte şekersiz olduğuna inanamayacağınız kabak tatlısı tarifi...

Giriş Tarihi: 10.01.2022 08:45 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 08:45

MALZEMELER

Yarım kg kabak

Bal

Tahin

Kırılmış fındık

YAPILIŞI

Bal kabağını dilimleyip fırın kağıdına serin.

200 derece fırında 25 dk pişirin.

Üzerine bal gezdirip bekletin.

Tam soğuyunca tahin gezdirin ve ezilmiş fındıkları serpiştirin.

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