Şekersiz kayısılı dondurma: Her kaşığı ferahlatan sağlık bombası...
Kayısı, yüksek lif içeriği sayesinde sindirimi destekler ve kabızlığı önler. Ayrıca, A vitamini açısından zengindir, bu da göz sağlığına katkıda bulunur ve cildin sağlıklı kalmasını sağlar. Tüm bu faydaları ile birlikte bu eşsiz tarifle yaz aylarının favori tatlısını da sofralarınıza taşıyabilirsiniz. İşte o tarif...
Giriş Tarihi: 18.06.2024 09:40Güncelleme Tarihi: 18.06.2024 09:40
MALZEMELER
500 gram taze kayısı (çekirdekleri çıkarılmış ve doğranmış)
1 adet olgun muz (doğal tatlandırıcı olarak kullanılacak)
200 ml süt (isteğe bağlı olarak badem sütü veya hindistancevizi sütü kullanılabilir)
200 ml krema (isteğe bağlı olarak hindistancevizi kreması kullanılabilir)
1 tatlı kaşığı vanilya özütü
YAPILIŞI
Kayısıları yıkayın, çekirdeklerini çıkarın ve doğrayın.
Kayısıları bir tencereye alın ve orta ateşte yaklaşık 10 dakika kadar pişirin. Bu, kayısıların yumuşamasını ve doğal tatlarının ortaya çıkmasını sağlayacaktır.
Kayısılar yumuşadıktan sonra ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
Olgun muzu dilimleyin.
Soğumuş kayısıları, dilimlenmiş muzu, sütü, kremayı ve vanilya özütünü bir blendera koyun.
Tüm malzemeleri pürüzsüz bir kıvam alana kadar blenderdan geçirin.
Karışımı bir dondurma makinesine koyun ve makinenin talimatlarına göre dondurun. Eğer dondurma makineniz yoksa, karışımı bir kaba koyarak dondurucuya yerleştirin.
Dondurucuya koyduğunuz karışımı her 30 dakikada bir karıştırarak pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar bu işlemi tekrarlayın (yaklaşık 4-5 saat sürebilir).
Dondurmayı dondurucudan çıkardıktan sonra birkaç dakika oda sıcaklığında bekletin.
Dondurmayı servis kaselerine koyarak hemen servis yapın.