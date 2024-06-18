Şekersiz kayısılı dondurma: Her kaşığı ferahlatan sağlık bombası...

Kayısı, yüksek lif içeriği sayesinde sindirimi destekler ve kabızlığı önler. Ayrıca, A vitamini açısından zengindir, bu da göz sağlığına katkıda bulunur ve cildin sağlıklı kalmasını sağlar. Tüm bu faydaları ile birlikte bu eşsiz tarifle yaz aylarının favori tatlısını da sofralarınıza taşıyabilirsiniz. İşte o tarif...

Giriş Tarihi: 18.06.2024 09:40 Güncelleme Tarihi: 18.06.2024 09:40

MALZEMELER

  • 500 gram taze kayısı (çekirdekleri çıkarılmış ve doğranmış)
  • 1 adet olgun muz (doğal tatlandırıcı olarak kullanılacak)
  • 200 ml süt (isteğe bağlı olarak badem sütü veya hindistancevizi sütü kullanılabilir)
  • 200 ml krema (isteğe bağlı olarak hindistancevizi kreması kullanılabilir)
  • 1 tatlı kaşığı vanilya özütü

YAPILIŞI

  • Kayısıları yıkayın, çekirdeklerini çıkarın ve doğrayın.
  • Kayısıları bir tencereye alın ve orta ateşte yaklaşık 10 dakika kadar pişirin. Bu, kayısıların yumuşamasını ve doğal tatlarının ortaya çıkmasını sağlayacaktır.
  • Kayısılar yumuşadıktan sonra ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
  • Olgun muzu dilimleyin.
  • Soğumuş kayısıları, dilimlenmiş muzu, sütü, kremayı ve vanilya özütünü bir blendera koyun.
  • Tüm malzemeleri pürüzsüz bir kıvam alana kadar blenderdan geçirin.
  • Karışımı bir dondurma makinesine koyun ve makinenin talimatlarına göre dondurun. Eğer dondurma makineniz yoksa, karışımı bir kaba koyarak dondurucuya yerleştirin.
  • Dondurucuya koyduğunuz karışımı her 30 dakikada bir karıştırarak pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar bu işlemi tekrarlayın (yaklaşık 4-5 saat sürebilir).
  • Dondurmayı dondurucudan çıkardıktan sonra birkaç dakika oda sıcaklığında bekletin.
  • Dondurmayı servis kaselerine koyarak hemen servis yapın.

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