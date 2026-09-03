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Şerbeti tam çekiyor, ağızda dağılıyor! Tam kıvamında şekerpare tarifi

Şerbeti tam çeken, dışı hafif kızarmış, içi ise yumuşacık ve ağızda dağılan bir şekerpare yapmak istiyorsanız doğru yerdesiniz! Bugün sizlerle tam kıvamında, ölçüsü şaşmayan ve ilk lokmada kendini belli eden nefis bir şekerpare tarifi paylaşıyoruz. Üstelik birkaç küçük püf noktasıyla şekerpareleriniz pastane usulü olacak.

Giriş Tarihi: 03.09.2026 08:21

YAPILIŞI

MALZEMELER

Şerbeti için:

3 su bardağı şeker

3,5 su bardağı su

Birkaç damla limon suyu

Hamuru için:

125 g tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı pudra şekeri

1 çay bardağı irmik

1 adet yumurta

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

Yaklaşık 2–2,5 su bardağı un

Üzeri için:

Fındık veya badem

YAPILIŞI

Şeker ve suyu tencereye alın. Kaynadıktan sonra yaklaşık 10 dakika kaynatın. Limon suyunu ekleyip 2 dakika daha kaynatın ve ocaktan alın. Tamamen soğumaya bırakın.

Tereyağı, pudra şekeri, irmik ve yumurtayı karıştırın. Vanilin ve kabartma tozunu ekleyin.

Unu azar azar ilave ederek yumuşak, ele hafif yapışan bir hamur yoğurun.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayın ve hafifçe yassılaştırın. Yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

Ortalarına birer fındık veya badem bastırın.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 25–30 dakika, üzerileri güzelce kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkan sıcak şekerparelerin üzerine soğuk şerbeti gezdirin.

En az 2–3 saat dinlendirin. Şerbetini iyice çekince servis edin. Afiyet olsun!

Püf noktası: Şekerparenin kıvamı için unu birden koymayın. Hamur sert olursa tatlı da sertleşir. Ayrıca sıcak tatlı + soğuk şerbet uygulaması daha iyi sonuç verir.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör

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