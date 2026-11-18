MALZEMELER

Hamuru için:

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı pudra şekeri

1 çay bardağı irmik

1 çay bardağı sıvı yağ

1 yumurta

1 yumurta akı

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

3-3,5 su bardağı un

Üzeri için:

1 yumurta sarısı

Fındık veya fıstık

Şerbeti için:

3 su bardağı şeker

3 su bardağı su

Birkaç damla limon suyu

YAPILIŞI

Öncelikle şerbeti hazırlamak için şeker ve suyu tencereye alın. Kaynamaya başladıktan sonra 10-12 dakika kaynatın. Limon suyunu ekleyip ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Tereyağı, pudra şekeri, sıvı yağ, yumurta ve yumurta akını bir kaba alarak karıştırın.

İrmik, vanilin ve kabartma tozunu ekleyin. Unu kontrollü şekilde ilave ederek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak oval şekil verin.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürün ve ortalarına birer fındık yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika, üzerileri kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkan sıcak şekerparelerin üzerine soğumuş şerbeti gezdirin.

Püf noktaları

Şerbet mutlaka soğuk, tatlı ise sıcak olmalı.

Unu kontrollü ekleyin. Fazla un tatlının sertleşmesine neden olabilir.

Hamuru fazla yoğurmayın.

Şerbetini çekmesi için tatlıyı en az 2-3 saat dinlendirin.

Bir gece dinlendirmek, şekerparelerin daha güzel kıvam almasını sağlar. Afiyet olsun!