Şerbetini tam çekiyor, hamur gibi olmuyor: İşte tam kıvamında revani tarifi

MALZEMELER

Keki için:

3 yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı irmik

1 su bardağı un

½ su bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

İsteğe bağlı: 1 limonun rendelenmiş kabuğu

Şerbeti için:

3 su bardağı şeker

3,5 su bardağı su

Birkaç damla limon suyu

YAPILIŞI

Önce şerbeti hazırlayın. Şeker ve suyu tencereye alıp kaynatın. Kaynadıktan sonra yaklaşık 10 dakika orta ateşte kaynatıp limon suyunu ekleyin. Ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Yumurta ve şekeri 3-4 dakika, açık renkli ve köpüklü olana kadar çırpın.

Yoğurt ve sıvı yağı ekleyip karıştırın.

İrmik, un, kabartma tozu ve vanilini ekleyerek homojen bir harç elde edin.

Yağlanmış yaklaşık 30×20 cm fırın kabına dökün.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 30-35 dakika, üzeri güzelce kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkan sıcak revaninin üzerine soğuk şerbeti yavaşça dökün.

En az 2-3 saat dinlendirin. Dilimleyip Hindistan cevizi veya Antep fıstığıyla servis edebilirsiniz.

Püf noktası: Revaniyi daha yumuşak ve şerbetli seviyorsanız şerbet miktarını biraz artırabilirsiniz. En iyi sonuç için şerbetin soğuk, revaninin ise sıcak olması iyi çalışır.