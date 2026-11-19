MALZEMELER

Keki için:

3 adet yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı irmik

1 su bardağı un

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

Limon kabuğu rendesi

Şerbeti için:

3 su bardağı şeker

3,5 su bardağı su

Birkaç damla limon suyu

YAPILIŞI

İlk olarak şerbeti hazırlamak için şeker ve suyu tencereye alın. Kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık 10-12 dakika kaynatın. Limon suyunu ekleyerek 2 dakika daha kaynatın ve soğumaya bırakın.

Yumurtaları ve şekeri derin bir kaba alarak köpük köpük olana kadar çırpın.

Yoğurt ve sıvı yağı ekleyerek karıştırın.

İrmik, un, kabartma tozu, vanilin ve limon kabuğu rendesini ilave ederek tüm malzemeleri homojen bir kıvam alana kadar karıştırın.

Hazırlanan harcı yağlanmış orta boy fırın kabına dökün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkarılan kekin ilk sıcaklığının geçmesini bekleyin. Ardından soğuyan şerbeti kekin üzerine yavaşça dökün.

Şerbetini çekmesi için revaninin en az 3-4 saat dinlendirilmesini sağlayın.

Servis önerisi: Dilimlenen revaninin üzerine Antep fıstığı veya Hindistan cevizi serpilerek servis edilebilir. Afiyet olsun!