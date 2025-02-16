Soğuk baklava tarifi: Klasik şerbetli tatlılara hafif bir alternatif

Soğuk baklava, sütlü şerbeti ve çikolatalı dokusuyla klasik baklavaya göre daha hafif bir tatlıdır. İşte detaylı tarifi:

MALZEMELER

Baklava için:

1 paket baklavalık yufka

200 g tereyağı (eritilmiş)

1 çay bardağı sıvı yağ

250 g ince çekilmiş ceviz veya fındık

Şerbet için:

2 su bardağı toz şeker

2,5 su bardağı süt

1 su bardağı su

Üzeri için:

100 g sütlü veya bitter çikolata (rendelenmiş)

1 yemek kaşığı kakao

1 yemek kaşığı pudra şekeri

YAPILIŞI

Toz şeker ve suyu bir tencerede kaynatın, şeker tamamen eridikten sonra ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Ilık hale geldiğinde sütü ekleyerek karıştırın. Şerbet tamamen soğuk olmalıdır.

Eritilmiş tereyağı ile sıvı yağı karıştırın. Fırın tepsisini yağlayıp ilk yufkayı serin ve üzerine fırçayla yağ sürün. Yufkaların yarısına kadar bu işlemi tekrar edin ve ardından ceviz veya fındık serpiştirin. Kalan yufkaları da aynı şekilde, aralarına yağ sürerek dizin.

Baklavayı ince kare veya dikdörtgen şeklinde dilimleyin. 180°C önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 40-45 dakika pişirin.

Fırından çıkan sıcak baklavayı 10 dakika dinlendirin. Ardından soğuk sütlü şerbeti her yerine eşit şekilde dökün ve şerbeti çekmesi için en az 2-3 saat bekletin.

Rendelenmiş çikolata, kakao ve pudra şekerini karıştırarak tatlının üzerine serpin. Buzdolabında 1-2 saat dinlendirdikten sonra soğuk servis yapın. Afiyet olsun!