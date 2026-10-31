Spoonful tarifi: Kaşık kaşık yediren nefis çikolatalı tatlı!

HAZIRLIK

25 dakika

DİNLENDİRME

3-4 saat

PORSİYON

6-8 kişilik

GEREKLİ MALZEMELER

Muhallebisi için:

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

1 adet yumurta sarısı

1 paket vanilin

1 paket sıvı krema (200 ml)

Bisküvili katı için:

1 paket kakaolu petibör bisküvi

1 paket sade petibör bisküvi

Çikolata sosu için:

200 gram sütlü veya bitter çikolata

1 paket sıvı krema (200 ml)

Üzeri için:

Çikolata parçaları

Fındık veya Antep fıstığı (isteğe bağlı)

SPOONFUL NASIL YAPILIR?

1. Muhallebiyi hazırlayın.

Sütü, şekeri, unu, nişastayı ve yumurta sarısını tencereye alın. Orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Ocaktan aldıktan sonra vanilini ekleyin. Ilındığında sıvı kremayı ilave edip mikserle pürüzsüz olana kadar çırpın.

2. Bisküvileri hazırlayın.

Sade ve kakaolu bisküvileri ayrı ayrı rondodan geçirerek un haline getirin. Böylece tatlının katmanlarını hazırlamaya başlayabilirsiniz.

3. Katmanları oluşturun.

Kupların veya geniş bir servis kabının tabanına kakaolu bisküvi kırıntılarını yayın. Üzerine muhallebiden ekleyin. Ardından sade bisküvi kırıntıları ve tekrar muhallebi olacak şekilde katmanları hazırlayın.

4. Çikolata sosunu hazırlayın.

Sıvı kremayı küçük bir tencerede ısıtın ancak kaynatmayın. Ocaktan alıp içine çikolataları ekleyin. Çikolatalar tamamen eriyene kadar karıştırın ve sosu ılımaya bırakın.

5. Son dokunuşu yapın.

Ilıyan çikolata sosunu tatlının üzerine dökün. Dilerseniz Antep fıstığı veya çikolata parçalarıyla süsleyin. Buzdolabında en az 3-4 saat dinlendirdikten sonra servis edin.

Afiyet olsun.