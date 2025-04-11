Supangle tarifi: Her kaşıkta bitmesin isteyeceksiniz!

Evde pastane lezzetinde bir tatlı yapmak ister misiniz? Bu tarifle çikolata krizlerine son vereceksiniz! Kaşık kaşık yedirten, akışkan dokusuyla büyüleyen gerçek supangle tarifi sonunda burada! Üstelik yapımı da düşündüğünüzden çok daha kolay! Baştan çıkarıcı bu lezzeti kaçırmayın!

Giriş Tarihi: 11.04.2025 09:34 Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 09:34

YAPILIŞI

Malzemeler:

  • 1 litre süt
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 2 yemek kaşığı un
  • 2 yemek kaşığı kakao
  • 1 yemek kaşığı nişasta (buğday ya da mısır fark etmez)
  • 1 yumurta sarısı
  • 80 gr bitter çikolata (tercihen %70 kakao)
  • 1 tatlı kaşığı tereyağı
  • 1 çay bardağı soğuk su (servis öncesi)
  • Kakaolu kek ya da petibör bisküvi (tabana koymak için - opsiyonel)

Yapılışı:

  1. Süt, şeker, un, kakao, nişasta ve yumurta sarısını tencereye al.
  2. Tüm malzemeleri çırpıcıyla iyice karıştır ve orta ateşte koyulaşana kadar sürekli karıştırarak pişir.
  3. Kaynamaya başlayınca ocaktan alma. Kıvamı yoğunlaşınca bitter çikolatayı ve tereyağını ekle. Karıştırarak erimesini sağla.
  4. Muhallebi kıvamına geldiğinde ocaktan al ve 2-3 dakika kadar karıştırarak hafif ılınmasını sağla.
  5. Supangleye 1 çay bardağı soğuk suyu ekle ve hızlıca karıştır. Bu adım, supanglenin o karakteristik akışkan yapısını verir.
  6. İstersen kaselerin tabanına kakaolu kek ya da petibör bisküvi koy, üzerine supangle karışımını dök.
  7. Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına al. Soğuduktan sonra üzerini Hindistan cevizi, Antep fıstığı, fındık kırığı ya da çikolata parçalarıyla süsleyebilirsin.

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