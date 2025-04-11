Supangle tarifi: Her kaşıkta bitmesin isteyeceksiniz!
Evde pastane lezzetinde bir tatlı yapmak ister misiniz? Bu tarifle çikolata krizlerine son vereceksiniz! Kaşık kaşık yedirten, akışkan dokusuyla büyüleyen gerçek supangle tarifi sonunda burada! Üstelik yapımı da düşündüğünüzden çok daha kolay! Baştan çıkarıcı bu lezzeti kaçırmayın!
Giriş Tarihi: 11.04.2025 09:34Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 09:34
YAPILIŞI
Malzemeler:
1 litre süt
1 su bardağı toz şeker
2 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı kakao
1 yemek kaşığı nişasta (buğday ya da mısır fark etmez)
1 yumurta sarısı
80 gr bitter çikolata (tercihen %70 kakao)
1 tatlı kaşığı tereyağı
1 çay bardağı soğuk su (servis öncesi)
Kakaolu kek ya da petibör bisküvi (tabana koymak için - opsiyonel)
Yapılışı:
Süt, şeker, un, kakao, nişasta ve yumurta sarısını tencereye al.
Tüm malzemeleri çırpıcıyla iyice karıştır ve orta ateşte koyulaşana kadar sürekli karıştırarak pişir.