Tam kıvamında sütlaç tarifi: Her kaşığı lezzet bombası

En sevilen sütlü tatlıların ilk sıralarında yer alan sütlaç, doğru pişirme tekniği uygulandığında lezzet dolu bir tatlıya dönüşüyor ve hem hafif tadı hem de eşsiz bir eşlikçi olması sayesinde ister ana yemeklerin ardından bir ikrama isterseniz çay saatlerindeki kaçamaklar için ideal bir tarif haline geliyor. İşte her kaşığı lezzet dolu o tarif...

Giriş Tarihi: 12.11.2023 08:06 Güncelleme Tarihi: 12.11.2023 08:06
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği Yemek Daveti Kutlama Diğer
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 20 dakika Hazırlama 5 dakika
  • Porsiyon : 250 kcal

MALZEMELER

  • 1 su bardağı pirinç
  • 1 su bardağı su
  • 1 lt süt
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 paket vanilin (isteğe bağlı)
  • Yarım su bardağı pirinç unu veya buğday nişastası
  • Yarım su bardağı su (nişasta karışımı için)

Üzeri için:

  • Tarçın
  • Fındık veya ceviz içi (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

  • Pirinci yıkayın ve bir su bardağı suyla birlikte tencereye koyun. Pirinçler yumuşayana kadar pişirin.
  • Sütü ayrı bir tencereye alın, içine toz şekeri ekleyin ve kaynamaya bırakın.
  • Kaynayan sütün içine haşlanmış pirinçleri ekleyin. Vanilin ekleyebilirsiniz.
  • Pirinç ununu veya buğday nişastasını yarım su bardağı suyla karıştırın, pürüzsüz bir karışım elde edene kadar karıştırın.
  • Süt karışımına nişasta karışımını ekleyin ve sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin.
  • Sütlaç karışımını kısık ateşte sürekli karıştırarak yaklaşık 15-20 dakika kadar pişirin. Kıvam alıp göz göz olmaya başladığında ocaktan alabilirsiniz.
  • Pişen sütlaçları kaselere veya güzel sunum yapacağınız kaplara paylaştırın.
  • Tarçın serperek ve isteğe bağlı olarak kıyılmış fındık veya ceviz içi ekleyerek servis yapabilirsiniz.

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