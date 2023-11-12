Tam kıvamında sütlaç tarifi: Her kaşığı lezzet bombası
En sevilen sütlü tatlıların ilk sıralarında yer alan sütlaç, doğru pişirme tekniği uygulandığında lezzet dolu bir tatlıya dönüşüyor ve hem hafif tadı hem de eşsiz bir eşlikçi olması sayesinde ister ana yemeklerin ardından bir ikrama isterseniz çay saatlerindeki kaçamaklar için ideal bir tarif haline geliyor. İşte her kaşığı lezzet dolu o tarif...
Giriş Tarihi: 12.11.2023 08:06Güncelleme Tarihi: 12.11.2023 08:06
4 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam YemeğiYemek DavetiKutlamaDiğer
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
20 dakika
Hazırlama
5 dakika
Porsiyon :
250 kcal
MALZEMELER
1 su bardağı pirinç
1 su bardağı su
1 lt süt
1 su bardağı toz şeker
1 paket vanilin (isteğe bağlı)
Yarım su bardağı pirinç unu veya buğday nişastası
Yarım su bardağı su (nişasta karışımı için)
Üzeri için:
Tarçın
Fındık veya ceviz içi (isteğe bağlı)
YAPILIŞI
Pirinci yıkayın ve bir su bardağı suyla birlikte tencereye koyun. Pirinçler yumuşayana kadar pişirin.
Sütü ayrı bir tencereye alın, içine toz şekeri ekleyin ve kaynamaya bırakın.
Kaynayan sütün içine haşlanmış pirinçleri ekleyin. Vanilin ekleyebilirsiniz.
Pirinç ununu veya buğday nişastasını yarım su bardağı suyla karıştırın, pürüzsüz bir karışım elde edene kadar karıştırın.
Süt karışımına nişasta karışımını ekleyin ve sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin.
Sütlaç karışımını kısık ateşte sürekli karıştırarak yaklaşık 15-20 dakika kadar pişirin. Kıvam alıp göz göz olmaya başladığında ocaktan alabilirsiniz.
Pişen sütlaçları kaselere veya güzel sunum yapacağınız kaplara paylaştırın.
Tarçın serperek ve isteğe bağlı olarak kıyılmış fındık veya ceviz içi ekleyerek servis yapabilirsiniz.