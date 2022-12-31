Tam kıvamında tereyağlı cookie tarifi: Sofralarınızı tatlandıracak enfes bir lezzet...
Davet sofralarınızı tatlandıracak bu lezzet hem pratik hem de tatlı mı tatlı! Çay veya kahve yanına kolaylıkla yapabileceğiniz bu tarife çocuklar da bayılıyor. Misafirlerinize ne yapacağınızı düşünüyorsanız, bu kurabiye tarifini mutlaka denemelisiniz. Çünkü bir yiyen bir daha vazgeçemiyor. İşte tarifin detayları...
Giriş Tarihi: 31.12.2022 10:16Güncelleme Tarihi: 31.12.2022 10:16
4 Kişilik
Ev Yapımı
Doğum GünüSevgililer GünüEv PartisiYemek DavetiDiğer
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
12 dakika
Hazırlama
10 dakika
Porsiyon :
506 kcal
MALZEMELER
1 yumurta
1 çay kaşığı karbonat
1 çimdik tuz
1 su bardağı + 1/4 su bardağı un
110 gram sütlü çikolata
110 gram bitter çikolata
3/4 su bardağı esmer şeker
2/4 su bardağı beyaz şeker
Yarım su bardağı eritilmiş tuzsuz tereyağ
1 çay kaşığı vanilya özütü veya 1 adet vanilin
YAPILIŞI
İlk olarak, tereyağını eritip çırparak soğutmaya başlıyoruz. Sonra içine şeker ve vanilyamızı ekliyoruz.
Sonra bir yumurta ekleyerek çırpma işlemine devam edin.
Ardından kıvam alınca un ve karbonatı ekliyoruz.
Unun hepsini hamura yedirdiğimizde içine çikolataları katabiliriz.
Çikolataları da hamurun içine gömdükten sonra hamuru streç filme sarıp 30 dakika buzlukta bekletiyoruz.
Beklettikten sonra fırın tepsisine yuvarlayarak yerleştirin.
Ardından 180 dereceli fırında 12 dakika kadar pişirin.
İşte tereyağlı kurabiyemiz hazır! Herkese afiyet olsun.