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Tam ölçülü şekerpare tarifi: Şerbeti tam çekiyor, ağızda dağılıyor!

Şekerpare, Türk mutfağının en sevilen şerbetli tatlılarından biri. Ancak gerçek lezzeti, şerbetini tam çekmiş ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamında saklı. Bu tarifte, tam ölçüleri ve püf noktalarıyla kıvamı garanti bir şekerpare hazırlayabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 27.08.2026 08:48

YAPILIŞI

MALZEMELER

Hamuru için:

125 g tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı pudra şekeri

2 yumurta (birinin sarısı üzerine)

1 çay bardağı irmik

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

Yaklaşık 3 su bardağı un

Şerbeti için:

3 su bardağı şeker

3,5 su bardağı su

Birkaç damla limon suyu

Üzeri için:

Fındık veya badem

YAPILIŞI

Önce şerbeti hazırlayın. Şeker ve suyu tencereye alıp kaynatın. Kaynadıktan sonra yaklaşık 10 dakika orta ateşte kaynatıp limon suyunu ekleyin. 2 dakika daha kaynatıp ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Tereyağı, pudra şekeri, yumurta ve irmiği karıştırın.

Vanilin ve kabartma tozunu ekleyin. Unu azar azar ilave ederek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğurun.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve hafifçe yassılaştırın. Tepsiye dizin.

Üzerlerine yumurta sarısı sürüp çatalla hafif çizikler atın. Ortalarına fındık veya badem yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 25–30 dakika, üzerileri güzelce kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkan sıcak şekerparelerin üzerine soğuk şerbeti gezdirin.

En az 2–3 saat dinlendirin.

Püf noktası: Şerbetin güzel çekmesi için şekerpare sıcak, şerbet ise soğuk olmalı. Unu fazla kaçırmayın; hamur sertleşirse şekerpareler de sert olur. Afiyet olsun!

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör

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