Tatlı krizlerine son! Ev yapımı tam kıvamında kakaolu puding tarifi

MALZEMELER



1 litre süt

1 su bardağı şeker (veya 1.5 çay bardağı)

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

3 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı tereyağı (20 gr)

YAPILIŞI



Kuru Malzemelerin Karıştırılması: Derin bir tencereye şeker, un, nişasta, vanilya ve kakaoyu alın.

Sütün Eklenmesi ve Çırpma: Üzerine sütü yavaşça ekleyin. Topaklanma kalmaması için ocaktan önce tel çırpıcı ile pürüzsüz kıvama gelene kadar iyice çırpın. Toz karışım süte tamamen karıştıktan sonra ocağın altını yakın.

Pişirme Aşaması: Orta ateşte, kaynayana kadar tahta kaşık yardımıyla sürekli karıştırarak pişirin. Kaynamaya başladıktan sonra içerisine 1 yemek kaşığı tereyağını ilave edin.

Kıvam Alma: Pudingin kıvamı koyulaşıp yoğunlaşınca ocağın altını biraz kısın ve birkaç dakika daha karıştırmaya devam edin.

Servis ve Saklama: Sıcak haldeki pudingleri servis kaselerine eşit şekilde paylaştırın. Oda sıcaklığında soğuduktan sonra üzerlerine kabuk bağlamaması için streç film kapatın ve buzdolabında iyice soğutup sevdiklerinize ikram edin.