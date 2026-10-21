Roza Yemek Tarifleri Tatlılar Tatlı krizlerine son! Ev yapımı tam kıvamında kakaolu puding tarifi

Tatlı krizlerine son! Ev yapımı tam kıvamında kakaolu puding tarifi

Tatlı krizlerinin en hızlı ve en sevilen kurtarıcısı olan puding, evdeki malzemelerle dakikalar içinde hazırlanabiliyor. Hazır paket toz pudinglerin yapay lezzetinden sıkılanlar ve sevdiklerine daha sağlıklı bir tatlı ikram etmek isteyenler için tam ölçülü harika bir tarif var. Kaşık kaşık yediren ve damaklarda iz bırakan ev yapımı kakaolu puding yapılışı ve detayları!

Giriş Tarihi: 21.10.2026 08:49

YAPILIŞI

MALZEMELER

1 litre süt

1 su bardağı şeker (veya 1.5 çay bardağı)

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

3 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı tereyağı (20 gr)

YAPILIŞI

Kuru Malzemelerin Karıştırılması: Derin bir tencereye şeker, un, nişasta, vanilya ve kakaoyu alın.

Sütün Eklenmesi ve Çırpma: Üzerine sütü yavaşça ekleyin. Topaklanma kalmaması için ocaktan önce tel çırpıcı ile pürüzsüz kıvama gelene kadar iyice çırpın. Toz karışım süte tamamen karıştıktan sonra ocağın altını yakın.

Pişirme Aşaması: Orta ateşte, kaynayana kadar tahta kaşık yardımıyla sürekli karıştırarak pişirin. Kaynamaya başladıktan sonra içerisine 1 yemek kaşığı tereyağını ilave edin.

Kıvam Alma: Pudingin kıvamı koyulaşıp yoğunlaşınca ocağın altını biraz kısın ve birkaç dakika daha karıştırmaya devam edin.

Servis ve Saklama: Sıcak haldeki pudingleri servis kaselerine eşit şekilde paylaştırın. Oda sıcaklığında soğuduktan sonra üzerlerine kabuk bağlamaması için streç film kapatın ve buzdolabında iyice soğutup sevdiklerinize ikram edin.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

İftar için farklı bir şehir arayanlara! Denizli’nin dillere destan yemekleri

Sahurun kurtarıcısı: Şipşak hazırlanan yumurta kapama tarifi!

Enfes lezzetiyle "akşam ziyafeti" menüsü!

Evde tam kıvamında ramazan pidesi tarifi

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

SON DAKİKA