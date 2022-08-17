Tavuk Göğsü Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Evde Yalancı Tavuk Göğsü Nasıl Yapılır, Malzemeler Neler?

MALZEMELER
- 1 litre süt (5 su bardağı süt)
- 125 gram tereyağı
- 1 su bardağı un
- 1,5 su bardağı toz şeker
- 1 paket vanilya (şekerli vanilin)
AŞÇININ NOTU
Direkt keserek servis edebileceğiniz gibi ters çevirerek de servis edebilirsiniz. Dilerseniz porsiyonluk yapabilirsiniz veya kalıplara dökebilirsiniz. Üzerini mevsim meyveleriyle süsleyebileceğiniz gibi tarçın, yeşil fıstık, hindistan cevizi de kullanabilirsiniz. Yine üzeri için çikolata sosu da kullanabilirsiniz.
YAPILIŞI
- Uygun bir tencereyi ocağa alalım
- 125 gram tereyağını eritelim. Tereyağı eridikten sonra 1-2 dakika kızmasını bekleyelim.
- 1 su bardağı unu ilave edelim ve güzelce kavuralım. Buradaki püf nokta; unun rengi değişmeyecek.
- 1 litre (5 su bardağı) sütümüzü ilave edelim.
- Daha sonra 1,5 su bardağı toz şekeri ilave edelim.
- 1 paket şekerli vanilini de ilave edelim.
- Elde ettiğimiz karışımı güzelce çırparak kaynayana kadar karıştırmaya devam edelim.
- Yalancı tavukgöğsü muhallebisi kaynamaya başladıktan sonra altını kısalım
- 1 dakika daha karıştırmaya devam edelim ve ocaktan alalım.
- Ocaktan aldığımız yalancı tavukgöğsünü 2-3 dakika mikserle çırpalım. (daha pürüzsüz bir kıvam elde etmek için)
- Küçük boy borcam veya uygun bir tepsiyi suyla hafif çalkayıp suyunu dökerek tepsimizin ıslanmasını sağlayalım. (tatlımızın tepsiye yapışmaması ve kalıptan güzel çıkması için)
- Yalancı tavukgöğsünü tepsimize dökelim.
- Soğuduktan sonra 3 saat buzdolabında dinlendirelim.