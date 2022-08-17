Tavuk Göğsü Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Evde Yalancı Tavuk Göğsü Nasıl Yapılır, Malzemeler Neler?

AŞÇININ NOTU

Direkt keserek servis edebileceğiniz gibi ters çevirerek de servis edebilirsiniz. Dilerseniz porsiyonluk yapabilirsiniz veya kalıplara dökebilirsiniz. Üzerini mevsim meyveleriyle süsleyebileceğiniz gibi tarçın, yeşil fıstık, hindistan cevizi de kullanabilirsiniz. Yine üzeri için çikolata sosu da kullanabilirsiniz.