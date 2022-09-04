Tiramisu tarifi: Enfes kremasıyla damaklarınızı büyüleyecek bir lezzet! Hafif bir tatlı arayanlar buraya...

Tiramisu herkes tarafından sevilen bir tatlıdır. Aslında İtalyan tatlısı olan bu lezzet gerçekte macarpone denilen bir peynir çeşidiyle yapılmaktadır. Diğer tatlılara göre daha hafif ve yedikçe yediren bu tatlıyı evde denemek ister misiniz? O zaman herkes mutfağa!

Giriş Tarihi: 04.09.2022 09:52 Güncelleme Tarihi: 04.09.2022 09:52
  • 3 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Kutlama Diğer
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 30 dakika Hazırlama 15 dakika
  • Porsiyon : 385 kcal

MALZEMELER

  • 1 adet hazır pandispanya keki
  • 2.5 su bardağı süt
  • 3 yemek kaşığı toz şeker (tepeleme dolu)
  • 3 yemek kaşığı un (tepeleme dolu)
  • 1 adet yumurta
  • 200 gram labne peyniri (1 paket)

Islatmak için;

  • 1/2 (yarım) su bardağı sıcak su
  • 3'ü bir arada hazır kahve

Üzeri için;

  • Kakao

YAPILIŞI

  1. İlk olarak, muhallebi için şeker, un, süt ve yumurta çırpılır. Ocakta kaynayıncaya kadar karıştırılarak pişirilir.
  2. Sonra, soğuması için bırakın.
  3. 15 dk kadar bekleyip ılındıktan sonra labne peyniri ekleyerek mikser ile pürüzsüz hale gelene kadar çırpılır.
  4. Peyniri çırptıktan sonra, sıcak su içinde hazır kahve çözdürülerek hazırlayın ve soğumasını bekleyin.
  5. Servis tabağına pandispanya kekinin bir katını yerleştirin. Kahve ile ıslatın.
  6. Üzerine krema ilave edip güzelce yayın.
  7. Sonra pandispanya ile üst katını kapatın.
  8. kalan kremayı pastanın üzerine dökün ve güzelce yayın.
  9. En son üzerine süzgeç yardımıyla kakao serpin. Buzdolabında biraz beklettikten sonra rahatlıkla yiyebilirsiniz.
  10. Herkese afiyet olsun!

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