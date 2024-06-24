Tiramisu tarifi: Hem pratik hem lezzetli...

İtalyan mutfağından çıkıp dünyaya yayılan tiramisu, özellikle yaz aylarının bunaltıcı sıcaklarında soğuk bir şekilde tüketebileceğiniz lezzetli bir tatlıdır. İşte o sunumu da lezzeti kadar güzel olan tiramisu tarifi...

Giriş Tarihi: 24.06.2024 08:24 Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 08:24
  • 6-8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 15 dakika Hazırlama 30 dakika

MALZEMELER

  • Bir adet hazır pandispanya keki

Muhallebisi için;

  • 2.5 su bardağı süt
  • Üç yemek kaşığı toz şeker (tepeleme)
  • Üç yemek kaşığı un (tepeleme)
  • Bir adet yumurta
  • Bir paket labne peynir (200 gram)

Islatmak için;

  • Yarım su bardağı sıcak su
  • Üçü bir arada hazır kahve

Üzeri için;

  • Kakao

YAPILIŞI

Muhallebisi için şeker, un, süt ve yumurtayı çırpın ve ocakta kaynayıncaya kadar karıştırarak pişirin.

Kaynadıktan sonra ocağın altını kapatın ve daha hızlı soğuması adına başka bir kaba boşaltın.

Yaklaşık 15 dakika bekledikten sonra üzerine labne peyniri ilave edin ve pürüzsüz bir hale gelene kadar mikser yardımıyla çırpın.

Sıcak su içerisine hazır kahveyi çözündürün ve soğumaya bırakın.

Servis tabağınıza pandispanya kekinin alt katını yerleştirin ve hazırlamış olduğunuz kahvenin yarısını ekleyerek keki ıslatın.

Islattığınız kekin üzerine kremanın yarısını ekleyin ve yayın.

Üzerine pandispanya kekinin diğer katını ekleyin ve kalan kahve ile onu ıslatın.

Kalan kremayı kekin üzerine ve kenarlarına spatula yardımıyla yayın.

Son olarak üzerine süzgeçle kakao serpin.

Buzdolabında dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

SON DAKİKA SON DAKİKA