Tiramisu topları tarifi: Her lokmasında lezzet şöleni

Mükemmel bir lezzet şöleni olan tiramisunun, en iyi formlarından biri olan tiramisu topları hem lokmalık lezzetiyle hem de pratik tarifleri ile sofralarınızda yer alıyor. İşte en pratik tarifiyle tiramisu topları...

Giriş Tarihi: 02.12.2022 09:11 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 09:11
  • 4-6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Yılbaşı Çocuk Partisi Ev Partisi Yemek Daveti Kutlama
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Hazırlama 10 dakika
  • Adet : 60 kcal

MALZEMELER

  • 24 adet kedidili bisküvi (200 gr)
  • 1 paket 3'ü 1 arada kahve
  • Yarım çay bardağı sıcak su (60 ml)
  • 1 paket labne peynir (200 gr)
  • 1 paket vanilya
  • 2 yemek kaşığı pudra şekeri
  • 2-3 yemek kaşığı toz kakao

YAPILIŞI

  1. Üçü bir arada kahveyi uygun bir bardağa aldıktan sonra sıcak su ekleyin ve çözdürün.
  2. Kedidillerini robota alın ve iyice çekin. Yeterince un kıvamına gelene kadar çalıştırın.
  3. Bir kaba, labne peyniri, pudra şekeri ve vanilya ekleyerek iyice çırpın.
  4. Üzerine un kıvamındaki kedidillerini ve kahveyi spatula ile homojen şekilde karıştırın.
  5. Hazırlanan harcı bir saat boyunca buzdolabında beklettikten sonra kaşıkla parçalar alarak elinizde yuvarlayın.
  6. Minik topların her noktasını kakaoya buladıktan sonra servis tabağına alabilirsiniz. Afiyet olsun.

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