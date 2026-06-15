Yazın en ferah tatlısı: Limonlu cheesecake tarifi

Tatlı krizlerine ferah bir dokunuş katmak isteyenler için limonlu cheesecake harika bir seçenek. Kıtır bisküvi tabanı, yoğun peynirli dolgusu ve hafif ekşimsi limon aromasıyla damaklarda unutulmaz bir tat bırakan bu tarif, hem özel günlerde hem de günlük çay saatlerinde sofraların yıldızı olmaya aday. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz limonlu cheesecake, görüntüsü kadar lezzetiyle de herkesten tam not alıyor.

Giriş Tarihi: 15.06.2026 08:42 Güncelleme Tarihi: 15.06.2026 09:15

YAPILIŞI

MALZEMELER

Tabanı için:

200 gram yulaflı bisküvi

100 gram tereyağı (eritilmiş)

Cheesecake harcı için:

600 gram labne peyniri

200 ml sıvı krema

1 su bardağı toz şeker

3 adet yumurta

1 adet limonun suyu

2 adet limonun rendelenmiş kabuğu

1 yemek kaşığı un

1 paket vanilin

Limonlu sos için:

1 çay bardağı limon suyu

1 çay bardağı su

3 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı nişasta

YAPILIŞI

Bisküvileri rondodan geçirip un haline getirin. Eritilmiş tereyağı ile karıştırın.

Karışımı kelepçeli kalıbın tabanına bastırarak yayın ve buzdolabında 15 dakika dinlendirin.

Labne, krema ve şekeri pürüzsüz olana kadar çırpın.

Yumurtaları tek tek ekleyin. Ardından limon suyu, limon kabuğu rendesi, un ve vanilini ilave ederek karıştırın.

Hazırladığınız harcı bisküvili tabanın üzerine dökün.

Önceden ısıtılmış 160 derece fırında yaklaşık 50-60 dakika pişirin.

Fırını kapatıp kapağını hafif aralayın ve cheesecake'i içeride 1 saat dinlendirin.

Sos için tüm malzemeleri küçük bir tencerede koyulaşana kadar pişirin ve soğutun.

Soğuyan sosu cheesecake'in üzerine dökün.

En az 4 saat, mümkünse bir gece buzdolabında beklettikten sonra servis edin.

PÜF NOKTASI

Cheesecake'in çatlamaması için malzemelerin oda sıcaklığında olmasına dikkat edin ve piştikten sonra ani sıcaklık değişimine maruz bırakmayın.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör

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