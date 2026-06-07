Yazın en serin tatlısı: Karpuz sorbe tarifi

Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi karpuz, bu kez ferahlatıcı bir tatlı olarak sofralara geliyor. Hafif yapısı, doğal aroması ve buz gibi dokusuyla sıcak günlerde serinlemenin en lezzetli yollarından biri olan karpuz sorbe, az malzemeyle kolayca hazırlanabiliyor. Dondurma kadar keyifli ancak çok daha hafif olan bu tarif, hem tatlı krizlerine çözüm oluyor hem de yaz sofralarına renk katıyor. İşte evde pratik şekilde hazırlayabileceğiniz karpuz sorbe tarifi...

Giriş Tarihi: 07.06.2026 09:28

YAPILIŞI

MALZEMELER

4 su bardağı çekirdeksiz karpuz (küp doğranmış)

3 yemek kaşığı toz şeker (karpuzun tatlılığına göre ayarlanabilir)

1 yemek kaşığı limon suyu

İsteğe bağlı birkaç yaprak taze nane

YAPILIŞI

Karpuz küplerini dondurucuda en az 4 saat bekletin.

Donmuş karpuzları mutfak robotuna alın.

Şeker ve limon suyunu ekleyin.

Pürüzsüz bir kıvam alana kadar çekin.

Daha yoğun bir kıvam için karışımı bir kaba aktararak 1-2 saat daha dondurucuda bekletin.

Servis ederken üzerine taze nane yaprakları ekleyebilirsiniz.

Püf Noktası

Karpuz yeterince tatlıysa şekeri azaltabilir veya tamamen çıkarabilirsiniz.

Daha canlı bir aroma için birkaç damla misket limonu suyu ekleyebilirsiniz.

Sorbenin buzlanmasını önlemek için karışıma 1 yemek kaşığı bal eklemek de işe yarar.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör

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