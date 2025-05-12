Altın renginde dışı çıtır ev yapımı şinitzel tarifi

Akşam yemeğinde hem pratik hem de lezzetli bir alternatif arıyorsanız, şinitzel tam size göre. İncecik dövülmüş etin, çıtır çıtır pane harcıyla buluştuğu bu tarif, özellikle et sevenlerin favorisi olmaya aday. Yanında patates kızartması, salata ya da sadece birkaç damla limonla bile harika bir uyum yakalıyor. Siz de evinizde restoran kalitesinde bir şinitzel hazırlamak isterseniz, bu klasik ve kolay tarif tam size göre!

Giriş Tarihi: 12.05.2025 13:34 Güncelleme Tarihi: 12.05.2025 13:36

YAPILIŞI

MALZEMELER

4 adet ince dövülmüş dana eti ya da tavuk göğsü

1 su bardağı un

2 adet yumurta

1,5 su bardağı galeta unu

Tuz, karabiber

Kızartmak için sıvı yağ (veya tereyağı)

YAPILIŞI

  1. Dana ya da tavuk etini streç film arasında döverek inceltin. Her bir parçanın yaklaşık yarım santimetre kalınlığında olmasına dikkat edin.:
  2. Hazırladığınız etlerin her iki yüzeyini tuz ve karabiber ile tatlandırın.
  3. Üç ayrı tabağa sırayla şu malzemeleri yerleştirin:
  4. Birinci tabağa unu,
  5. İkinci tabağa çırpılmış yumurtaları,
  6. Üçüncü tabağa galeta ununu koyun.
  7. Her bir eti önce una, ardından yumurtaya ve son olarak galeta ununa bulayın. Fazlalıkları hafifçe silkeleyerek temizleyin.
  8. Geniş bir tavaya sıvı yağı alın ve iyice kızdırın. Şinitzelleri tavaya yerleştirerek her iki tarafını da altın sarısı renk alana kadar, ortalama 2-3 dakika pişirin.
  9. Kızaran şinitzelleri kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzdürün. Dilerseniz yanında limon dilimi, patates kızartması ya da salata ile servis edebilirsiniz.

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