Bugün ne pişirsem diyenlere: Kremalı tavuklu mantarlı krep tarifi

MALZEMELER

Krep için

2 yumurta

1,5 su bardağı süt

1 su bardağı un

1 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

½ çay kaşığı tuz

İsteğe bağlı olarak karabiber

İç harcı için

300 g tavuk göğsü

250 g mantar

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

200 ml krema

½ çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Tuz

Karabiber

½ çay kaşığı kekik

İsteğe bağlı olarak pul biber

Bir avuç ince kıyılmış maydanoz

YAPILIŞI

Yumurta ve sütü bir karıştırma kabında çırpın. Un ve tuzu ekleyerek pürüzsüz, akışkan bir kıvam elde edene kadar karıştırın. Eritilmiş tereyağını ilave edin.

Tavayı orta ateşte ısıtıp çok az yağlayın. Bir kepçe krep hamurunu tavaya dökün ve tavayı hafifçe çevirerek hamurun ince bir tabaka halinde yayılmasını sağlayın. Her iki tarafını yaklaşık 1'er dakika pişirin. Hamur bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın.

Tavuk göğsünü küçük küpler halinde doğrayın. Zeytinyağı ve tereyağını tavada ısıtın. Tavukları ekleyerek tuz, karabiber ve kekik ile yaklaşık 5-6 dakika, tamamen pişene kadar soteleyin.

Dilimlenmiş mantarları tavaya ekleyin. Mantarlar suyunu salıp çekene kadar orta-yüksek ateşte soteleyin. Ardından ince kıyılmış sarımsakları ekleyerek yaklaşık 1 dakika daha pişirin.

Kremayı tavaya ekleyin ve ocağın altını kısın. 2-3 dakika hafifçe kaynatın. Rendelenmiş kaşarı ekleyerek peynir tamamen eriyene kadar karıştırın.

Sos fazla koyu olursa birkaç yemek kaşığı süt ilave ederek kıvamını açabilirsiniz.

Hazırladığınız kremalı tavuklu mantar harcından kreplerin ortasına bolca yerleştirin. Krepleri ikiye katlayıp tekrar katlayarak üçgen şeklinde servis edebilir veya rulo şeklinde sarabilirsiniz.

Üzerine biraz karabiber ve ince kıyılmış maydanoz serpiştirerek servis edin. Afiyet olsun!