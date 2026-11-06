Çıtır tavuklu wrap tarifi: Çıtır çıtır, içi bol malzemeli nefis lezzet!

MALZEMELER

Tavuk için:

500 gram tavuk göğsü

1 su bardağı un

1 su bardağı galeta unu veya panko

2 adet yumurta

Yarım çay bardağı süt

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı sarımsak tozu

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

Kızartmak için sıvı yağ

Wrap için:

4 adet tortilla ekmeği

4 yaprak marul

1 adet domates

1 adet salatalık

1 adet kırmızı soğan

4 dilim cheddar peyniri (isteğe bağlı)

Sosu için:

3 yemek kaşığı mayonez

2 yemek kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı hardal

1 diş ezilmiş sarımsak

Birkaç damla limon suyu

Tuz ve karabiber

ÇITIR TAVUKLU WRAP NASIL YAPILIR?

1. Tavukları hazırlayın.

Tavuk göğsünü ince ve uzun şeritler halinde doğrayın. Üzerine tuz, karabiber, kırmızı biber ve sarımsak tozunu ekleyerek güzelce harmanlayın.

2. Tavukları paneleyin

Unu bir tabağa alın. Ayrı bir kapta yumurta ve sütü çırpın. Galeta ununu başka bir tabağa koyun. Tavukları önce una, ardından yumurtalı karışıma ve son olarak galeta ununa bulayın.

3. Tavukları kızartın

Tavada sıvı yağı kızdırın. Panelediğiniz tavukları altın sarısı renk alana ve içleri tamamen pişene kadar kızartın. Fazla yağını bırakmaları için kâğıt havlu üzerine alın.

4. Sosu hazırlayın

Mayonez, yoğurt, hardal, ezilmiş sarımsak ve limon suyunu bir kasede karıştırın. Tuz ve karabiber ekleyerek sosu hazır hale getirin.

5. Wrap malzemelerini birleştirin

Tortilla ekmeklerini hafifçe ısıtın. Ortalarına hazırladığınız sostan sürün. Marul, domates, salatalık, kırmızı soğan ve çıtır tavukları ekleyin. Dilerseniz cheddar peyniri de ilave edin.

6. Son dokunuşu yapın

Tortillaların kenarlarını içe katlayıp sıkıca sarın. Yapışmaz tavada her iki tarafını hafifçe kızartın. Ortadan ikiye keserek servis edin.

ÇITIR TAVUKLU WRAP YAPMANIN PÜF NOKTALARI

Tavukları eşit kalınlıkta doğrayarak her tarafının aynı anda pişmesini sağlayın.

Daha çıtır bir kaplama için galeta unu yerine panko kullanabilirsiniz.

Tavukları kızartırken yağı yeterince ısıtın ancak yakmamaya dikkat edin.

Tortilla ekmeğini fazla ısıtmayın; aksi halde sararken çatlayabilir.

Wrap'in çıtırlığını korumak için sosu tavukların üzerine doğrudan fazla miktarda dökmek yerine tortilla ekmeğine sürün.

Afiyet olsun!