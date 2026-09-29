Davet sofralarının vazgeçilmezi: Tam ölçülü sultan kebabı tarifi
Akşam yemeği derdine son veren ve tadan herkesin tarifini yalvara yalvara isteyeceği o efsane lezzetle tanışmaya hazır mısınız? Sadece birkaç basit malzemeyle sofralarınızı anında saray ziyafetine çevirecek Tavuklu Sultan Kebabı'nın en iyi saklanan sırrını nihayet açıklıyoruz! Bu pratik ve inanılmaz tarifi denedikten sonra parmaklarınızı yiyecek, bir daha asla dışarıda yemek yemek istemeyeceksiniz.
Giriş Tarihi: 29.09.2026 09:21
YAPILIŞI
Malzemeler:
Tavuklu Harç İçin:
2 adet yufka
400-500 gram tavuk göğsü (kuşbaşı doğranmış)
1 adet kuru soğan
1 yemek kaşığı domates salçası
1 su bardağı haşlanmış bezelye
1 adet havuç (küp küp doğranmış ve hafif haşlanmış)
1-2 adet yeşil biber (isteğe bağlı)
1 kahve fincanı sıvı yağ (veya 3-4 yemek kaşığı)
Tuz, karabiber, pul biber, kekik
Yarım su bardağı sıcak su
Beşamel Sos İçin:
1,5 yemek kaşığı tereyağı
1,5 yemek kaşığı un
1,5 su bardağı süt
1 çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı karabiber
Üzeri İçin:
1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
Yapılışı:
1. Tavuklu Harcın Hazırlanması:
Geniş bir tavaya veya tencereye sıvı yağı alın. Yemeklik doğradığınız soğanları (ve kullanıyorsanız yeşil biberleri) ekleyip hafifçe kavurun.
Üzerine kuşbaşı doğranmış tavuk göğüslerini ilave edin. Tavuklar suyunu salıp çekene kadar, rengi dönene dek soteleyin.
Salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar 1-2 dakika daha kavurun.
Haşlanmış havuç ve bezelyeleri ilave edin.
Tuz, karabiber, pul biber ve kekiği de ekledikten sonra yarım su bardağı sıcak suyu üzerine dökün.
Suyunu hafifçe çekene kadar (yaklaşık 4-5 dakika) pişirin ve ocaktan alıp ılınmaya bırakın.
2. Yufkaların Hazırlanması:
2 adet yufkayı üst üste serin ve dört eşit üçgen parçaya bölün (Toplamda 8 adet üçgen parça elde edeceksiniz, her bir porsiyon için bir üçgen kullanacağız).
Küçük bir kaseyi (örneğin bir çorba kasesi) kalıp olarak kullanın. Üçgen yufkalardan birini alıp kâsenin içine, kenarları dışarı sarkacak şekilde yerleştirin.
İçine hazırladığınız ve ılınan tavuklu harçtan bolca koyun.
Kâsenin kenarından sarkan yufkaları harcın üzerine doğru kapatın (bohça şeklinde).
Kâseyi yağlanmış veya fırın kağıdı serilmiş fırın tepsisine ters çevirerek çıkarın. Diğer yufkalara da aynı işlemi uygulayın.
3. Beşamel Sosun Hazırlanması ve Fırınlama:
Küçük bir tencerede tereyağını eritin, unu ekleyip kokusu çıkana kadar (hafif rengi dönene dek) kavurun.
Üzerine soğuk sütü azar azar eklerken, topaklanmaması için bir çırpıcı ile sürekli karıştırın.
Sos kaynayıp koyulaşınca tuz ve karabiberini ekleyip ocaktan alın.
Hazırladığınız beşamel sosu, tepsideki yufkaların (sultan kebaplarının) üzerine eşit şekilde paylaştırın.
Önceden ısıtılmış 190-200 derece fırında yufkalar hafif pembeleşene kadar (yaklaşık 15-20 dakika) pişirin.
Fırından alıp üzerlerine rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirin.
Tekrar fırına verin ve kaşarlar eriyip nar gibi kızarana kadar pişirin.