Hem doyurucu hem aşırı pratik! Bu tavuklu krep tarifi favoriniz olacak

MALZEMELER
Krep için
2 adet yumurta
2 su bardağı süt
1,5 su bardağı un
1 yemek kaşığı sıvı yağ
1 çay kaşığı tuz
Tavuklu iç harcı için
400 gram tavuk göğsü
1 adet küçük soğan
1 su bardağı mantar
1 paket krema (200 ml)
1 yemek kaşığı tereyağı
Tuz
Karabiber
Kekik
İnce doğranmış maydanoz
Üzeri için (isteğe bağlı)
Kaşar peyniri rendesi
YAPILIŞI
1. Krepleri hazırlayın
Yumurta, süt ve sıvı yağı çırpın.
Un ve tuzu ekleyip pürüzsüz kıvam alana kadar karıştırın.
Hafif yağlanmış tavada ince krepler pişirin.
2. İç harcı yapın
Tavukları küçük küçük doğrayın.
Tereyağında yemeklik doğranmış soğanı kavurun.
Tavukları ekleyip suyunu çekene kadar pişirin.
Mantarları ilave edin.
Tuz, karabiber ve kekik ekleyin.
Kremayı döküp birkaç dakika daha pişirin.
Son olarak maydanoz ekleyin.
3. Krepleri doldurun
Kreplerin ortasına tavuklu harç koyun.
Bohça gibi kapatın veya rulo sarın.
İsterseniz üzerine kaşar peyniri serpin.
4. Fırın aşaması
180 derece fırında yaklaşık 10 dakika pişirin.
Peynir eriyince çıkarın.
Püf Noktaları
Krepleri çok kalın yapmayın, ince olursa daha kolay sarılır.
Kremalı harca biraz muskat rendesi çok yakışır.
Daha hafif olsun isterseniz krema yerine süt + 1 tatlı kaşığı un kullanabilirsiniz.
Afiyet olsun!