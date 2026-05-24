Hem doyurucu hem aşırı pratik! Bu tavuklu krep tarifi favoriniz olacak

MALZEMELER

Krep için

2 adet yumurta

2 su bardağı süt

1,5 su bardağı un

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

Tavuklu iç harcı için

400 gram tavuk göğsü

1 adet küçük soğan

1 su bardağı mantar

1 paket krema (200 ml)

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Karabiber

Kekik

İnce doğranmış maydanoz

Üzeri için (isteğe bağlı)

Kaşar peyniri rendesi

YAPILIŞI

1. Krepleri hazırlayın

Yumurta, süt ve sıvı yağı çırpın.

Un ve tuzu ekleyip pürüzsüz kıvam alana kadar karıştırın.

Hafif yağlanmış tavada ince krepler pişirin.

2. İç harcı yapın

Tavukları küçük küçük doğrayın.

Tereyağında yemeklik doğranmış soğanı kavurun.

Tavukları ekleyip suyunu çekene kadar pişirin.

Mantarları ilave edin.

Tuz, karabiber ve kekik ekleyin.

Kremayı döküp birkaç dakika daha pişirin.

Son olarak maydanoz ekleyin.

3. Krepleri doldurun

Kreplerin ortasına tavuklu harç koyun.

Bohça gibi kapatın veya rulo sarın.

İsterseniz üzerine kaşar peyniri serpin.

4. Fırın aşaması

180 derece fırında yaklaşık 10 dakika pişirin.

Peynir eriyince çıkarın.

Püf Noktaları

Krepleri çok kalın yapmayın, ince olursa daha kolay sarılır.

Kremalı harca biraz muskat rendesi çok yakışır.

Daha hafif olsun isterseniz krema yerine süt + 1 tatlı kaşığı un kullanabilirsiniz.

Afiyet olsun!