Izgara tavuk tarifi: En lezzetli sağlık deposu...

"Diyet yapıyorum ama lezzetten ödün vermek istemiyorum" diyenler buraya! Sağlıklı, hafif ama bir o kadar da nefis bir öğün mü arıyorsunuz? O zaman tam kıvamında pişmiş, baharatlarla lezzetlendirilmiş ızgara tavuk ve yanında rengarenk, vitamin dolu taze sebzelerle harika bir tarifimiz var! Hem düşük kalorili hem de yapımı inanılmaz pratik olan bu tarif, sofranızın vazgeçilmezi olacak. İşte dakikalar içinde hazırlayabileceğiniz mükemmel ızgara tavuk tarifi!
Giriş Tarihi: 05.03.2025 10:16Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 10:16
YAPILIŞI
Malzemeler:
150 g tavuk göğsü (ince fileto halinde)
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 diş sarımsak (rendelenmiş)
1 çay kaşığı kekik
1 çay kaşığı tatlı toz biber
½ çay kaşığı kimyon
Tuz ve karabiber
Yanında Taze Izgara Sebzeler İçin:
½ kabak (dilimlenmiş)
½ kırmızı biber (şeritler halinde doğranmış)
½ havuç (ince dilimlenmiş)
4-5 dal kuşkonmaz (isteğe bağlı)
1 çay kaşığı zeytinyağı
Tuz, karabiber
Hazırlanışı:
Tavuk göğsünü bir kaba al, zeytinyağı, sarımsak ve baharatlarla harmanla. En az 15 dakika (tercihen 1 saat) marine et.
Yapışmaz tavayı veya döküm ızgarayı iyice ısıt, tavukları ekleyip orta ateşte her yüzünü 4-5 dakika pişir.
Sebzeleri bir kaba alıp zeytinyağı, tuz ve karabiberle harmanla.
Aynı tavada sebzeleri de ızgara yap, yumuşayana kadar yaklaşık 5-6 dakika pişir.
Tavuk ve sebzeleri birlikte sıcak servis et.
Yanına yoğurtlu bir sos veya hafif bir yeşil salata ekleyerek daha doyurucu hale getirebilirsin. Afiyet olsun! 😊