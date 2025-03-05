Izgara tavuk tarifi: En lezzetli sağlık deposu...

Malzemeler:

150 g tavuk göğsü (ince fileto halinde)

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 diş sarımsak (rendelenmiş)

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı tatlı toz biber

½ çay kaşığı kimyon

Tuz ve karabiber

Yanında Taze Izgara Sebzeler İçin:

½ kabak (dilimlenmiş)

½ kırmızı biber (şeritler halinde doğranmış)

½ havuç (ince dilimlenmiş)

4-5 dal kuşkonmaz (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber

Hazırlanışı:

Tavuk göğsünü bir kaba al, zeytinyağı, sarımsak ve baharatlarla harmanla. En az 15 dakika (tercihen 1 saat) marine et. Yapışmaz tavayı veya döküm ızgarayı iyice ısıt, tavukları ekleyip orta ateşte her yüzünü 4-5 dakika pişir. Sebzeleri bir kaba alıp zeytinyağı, tuz ve karabiberle harmanla. Aynı tavada sebzeleri de ızgara yap, yumuşayana kadar yaklaşık 5-6 dakika pişir. Tavuk ve sebzeleri birlikte sıcak servis et.

Yanına yoğurtlu bir sos veya hafif bir yeşil salata ekleyerek daha doyurucu hale getirebilirsin. Afiyet olsun! 😊