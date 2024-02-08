Köri soslu tavuk tarifi: kokusu bile sizi mutlu edecek
Köri soslu tavuk, Hint mutfağından gelen ve dünya mutfaklarında çok sevilen bir lezzet. Egzotik baharatların ve kremsi kıvamın buluşmasıyla ortaya çıkan bu yemek, sofralarınıza farklı bir tat ve renk getirecek. Bu tarif, hem günlük yemeklerde hem de özel davetlerde rahatlıkla servis edilebilir. Tavuk sevenlerin ve egzotik tatları denemek isteyenlerin favorisi olacak köri soslu tavuk, bir kez denendiğinde sık sık yapılacaklar listesine girecek.
Giriş Tarihi: 08.02.2024 09:20Güncelleme Tarihi: 08.02.2024 09:20
MALZEMELER
Malzemeler:
500 gram tavuk göğsü (küp şeklinde doğranmış)
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 büyük soğan (doğranmış)
3 diş sarımsak (doğranmış)
1 yemek kaşığı köri tozu
1 çay kaşığı toz zerdeçal
1 çay kaşığı toz zencefil
1 çay kaşığı kırmızı pul biber (isteğe bağlı)
1 su bardağı süt veya krema
1 su bardağı tavuk suyu veya su
Tuz ve karabiber (tadınıza göre)
Taze doğranmış kişniş veya maydanoz (servis için)
YAPILIŞI
Tavuk göğsünü küp şeklinde doğrayın ve bir kenara alın.
Geniş bir tavada sıvı yağı ısıtın ve doğranmış soğanları ekleyip şeffaflaşana kadar soteleyin.
Soğanlar yumuşayınca sarımsakları ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun.
Doğranmış tavuk göğsünü ekleyin ve tüm yüzeylerini kahverengi olana kadar kızartın.
Köri tozu, zerdeçal, zencefil ve isteğe bağlı olarak kırmızı pul biberi ekleyin, karıştırın ve birkaç dakika daha pişirin.
Tavuk suyunu veya suyu ekleyin, ardından süt veya kremayı ekleyin. Karıştırarak kaynatın.
Karışımı kısık ateşte kaynatın, koyulaşıncaya kadar yaklaşık 10-15 dakika pişirin.
Pişirdikten sonra taze doğranmış kişniş veya maydanoz ile servis yapın.
Köri soslu tavuk, pilav veya ekmek gibi yanında servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!