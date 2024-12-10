Mantarlı tavuk sote tarifi: Hem pratik hem lezzetli...
Mantarlı tavuk sote gibi yemekler, dünya mutfaklarının çoğunda popüler olan bir kavurma tekniğiyle hazırlanır ve bu teknik, malzemelerin doğal lezzetlerini ön plana çıkarır. Bu yemek hem pratikliği hem de lezzeti nedeniyle pek çok kültürde farklı şekillerde yorumlanmıştır.
Giriş Tarihi: 10.12.2024 09:10Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 09:10
YAPILIŞI
Malzemeler:
500 gram tavuk göğsü (kuşbaşı doğranmış)
300 gram kültür mantarı (yıkanmış ve dilimlenmiş)
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 orta boy soğan (ince doğranmış)
2 diş sarımsak (ezilmiş)
1 adet kırmızı biber (doğranmış)
1 adet yeşil biber (doğranmış)
2 adet domates (kabukları soyulmuş ve doğranmış)
1 tatlı kaşığı domates salçası
Tuz, karabiber, pul biber (arzuya göre)
1 çay kaşığı kekik
Yapılışı:
Zeytinyağını geniş bir tavada ısıt ve kuşbaşı doğranmış tavukları ekle. Orta ateşte tavuklar suyunu salıp çekene kadar kavur.
Doğranmış soğan ve sarımsağı ekleyerek karıştır. Soğanlar yumuşayana kadar kavurmaya devam et.
Doğranmış kırmızı ve yeşil biberleri ekle, birkaç dakika daha sotele.
Dilimlenmiş mantarları ekleyip karıştır. Mantarlar suyunu salıp çekene kadar pişir.
Domates ve salçayı ekleyip karıştır. Baharatları ekle (tuz, karabiber, pul biber, kekik). Orta ateşte tüm malzemeler iyice karışana kadar yaklaşık 10-12 dakika pişir.
Sıcak olarak pilav ya da makarnayla servis edebilirsin.