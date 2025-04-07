Sofralarınızda Uzak Doğu esintisi: Tatlı ekşi soslu tavuk tarifi

MALZEMELER:

Tavuk için:

500 gram tavuk göğsü (küp küp doğranmış)

3 yemek kaşığı mısır nişastası

1 yemek kaşığı un

1 adet yumurta

Tuz ve karabiber

Kızartmak için sıvı yağ

Sos için:

4 yemek kaşığı ketçap

3 yemek kaşığı sirke (elma veya beyaz sirke kullanabilirsiniz)

2 yemek kaşığı soya sosu

2 yemek kaşığı esmer şeker (yoksa toz şeker de olur)

1 çay bardağı su

1 tatlı kaşığı mısır nişastası (1 yemek kaşığı su ile açılmış halde)

İsteğe bağlı sebzeler:

1 adet kırmızı kapya biber (jülyen doğranmış)

1 adet yeşil biber

1 küçük boy soğan

Küp doğranmış ananas (taze ya da konserve)

YAPILIŞI

Doğradığınız tavuk göğüslerini bir kaba alın, üzerine tuz ve karabiber serpin.

Ayrı bir kapta yumurtayı çırpın, mısır nişastası ve unu ekleyin, karıştırın.

Tavukları bu karışıma bulayarak iyice kaplanmalarını sağlayın.

Kızgın yağda tavukları altın sarısı renk alana kadar kızartın. Ardından havlu peçete üzerine alarak fazla yağını süzdürün.

Küçük bir tencereye ketçap, sirke, soya sosu, şeker ve suyu ekleyin.

Orta ateşte karıştırarak kaynatın.

Karışım kaynamaya başladıktan sonra, önceden hazırladığınız nişastalı suyu ilave edin. Sos koyulaşana kadar sürekli karıştırarak pişirin.

Bir tavaya biraz sıvı yağ alın.

Doğradığınız biber ve soğanı birkaç dakika soteleyin.

Arzu ederseniz ananasları da ekleyip birkaç dakika daha pişirebilirsiniz.

Kızarttığınız tavukları geniş bir tavaya alın.

Üzerine hazırladığınız tatlı ekşi sosu dökün.

Sebzeleri de ekleyin ve tüm malzemeleri birkaç dakika karıştırarak birlikte pişirin. Sosun tavuklara iyice karışmasını sağlayın. Ardından tabağa alarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!