Sulu sulu nefis tarifi ile: Tavuk sote

Pratik ve lezzetli bir tarif olan tavuk sote tarifi sofraların vazgeçilmezidir. Bu tarif ile yüksek ateşte alt üst edilen sebze ve tavuklar, renk, doku ve tatlarını kaybetmeden oldukça kısa bir süre içerisinde pişip sofralarınıza konuk oluyor. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.
Giriş Tarihi: 29.07.2024 08:40Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 08:40
2 Kişilik
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
25 dakika
Hazırlama
15 dakika
MALZEMELER
İki yemek kaşığı sıvı yağ
300 gram tavuk göğsü
Bir adet soğan
Bir adet yeşil biber
1/2 adet kırmızı biber
Bir adet doğranmış domates
Bir çay kaşığı tuz
Bir çay kaşığı karabiber
Bir çay kaşığı pul biber
Bir çay kaşığı kuru nane
YAPILIŞI
Tavanın içerisine iki yemek kaşığı sıvı yağını dökün. Üzerine 300 gram doğramış olduğunuz tavukları ekleyin ve yüksek ateşte soteleyin.
Pişen tavukların üzerine doğranmış soğanları ekleyerek sotelemeye devam edin.
Doğranmış yeşil biber ve kapya biberi de üzerine ekleyin.
Ardından doğradığınız domatesi de tavanın içerisine aktarın.
Suyunu çektikten sonra sırasıyla; tuz, karabiber, pul biber ve kuru naneyi ilave ederek güzel bir şekilde karıştırın.
Güzelce pişen tavuk sotenizi ocaktan alıp servis edebilirsiniz.