Sulu sulu nefis tarifi ile: Tavuk sote

Pişen tavukların üzerine doğranmış soğanları ekleyerek sotelemeye devam edin.

Doğranmış yeşil biber ve kapya biberi de üzerine ekleyin.

Ardından doğradığınız domatesi de tavanın içerisine aktarın.

Suyunu çektikten sonra sırasıyla; tuz, karabiber, pul biber ve kuru naneyi ilave ederek güzel bir şekilde karıştırın.

Güzelce pişen tavuk sotenizi ocaktan alıp servis edebilirsiniz.

Tavanın içerisine iki yemek kaşığı sıvı yağını dökün. Üzerine 300 gram doğramış olduğunuz tavukları ekleyin ve yüksek ateşte soteleyin.