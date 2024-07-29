Sulu sulu nefis tarifi ile: Tavuk sote

Pratik ve lezzetli bir tarif olan tavuk sote tarifi sofraların vazgeçilmezidir. Bu tarif ile yüksek ateşte alt üst edilen sebze ve tavuklar, renk, doku ve tatlarını kaybetmeden oldukça kısa bir süre içerisinde pişip sofralarınıza konuk oluyor. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

Giriş Tarihi: 29.07.2024 08:40 Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 08:40
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 25 dakika Hazırlama 15 dakika

MALZEMELER

  • İki yemek kaşığı sıvı yağ
  • 300 gram tavuk göğsü
  • Bir adet soğan
  • Bir adet yeşil biber
  • 1/2 adet kırmızı biber
  • Bir adet doğranmış domates
  • Bir çay kaşığı tuz
  • Bir çay kaşığı karabiber
  • Bir çay kaşığı pul biber
  • Bir çay kaşığı kuru nane

YAPILIŞI

Tavanın içerisine iki yemek kaşığı sıvı yağını dökün. Üzerine 300 gram doğramış olduğunuz tavukları ekleyin ve yüksek ateşte soteleyin.
Pişen tavukların üzerine doğranmış soğanları ekleyerek sotelemeye devam edin.
Doğranmış yeşil biber ve kapya biberi de üzerine ekleyin.
Ardından doğradığınız domatesi de tavanın içerisine aktarın.
Suyunu çektikten sonra sırasıyla; tuz, karabiber, pul biber ve kuru naneyi ilave ederek güzel bir şekilde karıştırın.
Güzelce pişen tavuk sotenizi ocaktan alıp servis edebilirsiniz.

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