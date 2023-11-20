Susamlı ballı tavuk kanat

Sadece 15 dakika hazırlık süresi ile süper marine olmuş kanat yemeye ne dersiniz? Philips Airfryer ile çıtır çıtır ve ekstra sulu bir tavuk hazırladık. Tadına doyum olmaz bu tarifi favori listenize girmeye aday! İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.11.2023 11:42 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 15:28
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 30 dakika
  • Porsiyon : 515 kcal

MALZEMELER

16 adet tavuk kanadı (sadece kanat kısmı)
Bir yemek kaşığı mısır nişastası
½ çay kaşığı sarımsak tozu
½ çay kaşığı pul biber
Bir çay kaşığı tütsülenmiş kırmızı biber
4 yemek kaşığı bal
4 yemek kaşığı soya sosu
Bir yemek kaşığı susam
Bir küçük taze soğan

YAPILIŞI

Derin bir kaseye kanatları alın. Üzerine sarımsak tozu, mısır nişastası, pul biber, kırmızı biber ekleyip iyice karıştırın
Farklı bir kapta bal ve tatlı soya sosunu birleştirin.
Kanatları airfryer'a koyun. Üzerine sosun yarısını sürün.
Cihazı belirtilen ayarda çalıştırın. Pişirme işleminin ortasında belirtldiği gibi sallayın. (25 dakika, 160 derece düşük hava hızı)
Kalan sosu fırça ile kanatların üzerine sürün.
Cihazı belirtilen ayarda çalıştırın. (5 dakika, 160 derece yüksek hava hızında)
Taze soğanı yıkayın ince doğrayın.
Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra üzerine susam ve soğan serpin.
Afiyet olsun...
https://www.instagram.com/reel/Cz3Nw6xtyNv/?igshid=NGEwZGU0MjU5Mw%3D%3D

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