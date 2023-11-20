Susamlı ballı tavuk kanat

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Derin bir kaseye kanatları alın. Üzerine sarımsak tozu, mısır nişastası, pul biber, kırmızı biber ekleyip iyice karıştırınFarklı bir kapta bal ve tatlı soya sosunu birleştirin.Kanatları airfryer'a koyun. Üzerine sosun yarısını sürün.Cihazı belirtilen ayarda çalıştırın. Pişirme işleminin ortasında belirtldiği gibi sallayın. (25 dakika, 160 derece düşük hava hızı)Kalan sosu fırça ile kanatların üzerine sürün.Cihazı belirtilen ayarda çalıştırın. (5 dakika, 160 derece yüksek hava hızında)Taze soğanı yıkayın ince doğrayın.Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra üzerine susam ve soğan serpin.Afiyet olsun...